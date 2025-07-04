Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi "hayalet köy"e dönüştürdü

Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını nedeniyle 40 haneli Tosunlar Mahallesi'nde neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi. Köylüler yaşadıkları acıyı tarif etmekte zorlanırken, 'hayalet köy' olan bölgede acı tablo ortaya çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle genişledi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

TOSUNLAR 'HAYALET' KÖYE DÖNÜŞTÜ

Yayılan yangın, tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerindeki ev ve ağıllarda hasara neden oldu. Yangının başladığı 200 nüfuslu 40 haneli Tosunlar Mahallesi'nde neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

Yangın nedeniyle siyah bir örtünün hakim olduğu bölgeye gelen mahalle sakinleri, evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Yangın nedeniyle adeta "hayalet köy"e dönüşen bölge havadan görüntülendi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

"40 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Mustafa Keskin, yangının ilk aşamasında eşiyle arıları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

Keskin, 80 kovandan sadece 4'ünü kurtarabildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yangın ortamı tam bir kaostu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımız telef oldu. Yangının ardından üzerimizdeki elbiselerle kaldık. 40 yıllık birikimimiz gitti. Kendi yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimiz tamamı telef oldu. 30 yıllık zeytin ağaçlarım vardı, onlar yandı. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı, üzüntülüyüz."

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

"YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ AMA HALİMİZ KÖTÜ"

Mahalle sakinlerinden 32 yaşındaki Yakup Avcı da evinin yandığını ifade ederek, "İnsanın bir şeyi kaybolduğunda nasıl hissederse şu an öyle hissediyoruz. Durum berbat, hayvanlarımız ölmüş, içimiz buruk. Yaşamaya devam ediyoruz ama halimiz kötü." diye konuştu.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

"KÖYÜMÜZ BİR HAYALET KÖY GİBİ OLDU"

Yangın nedeniyle tahliye edilen Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen ise yangının rüzgarın etkisiyle evlerine ulaştığını söyledi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

Bunun üzerine evleri tahliye ettiklerini belirten Köymen, "Köyümüz bir hayalet köy gibi oldu. Buralar atamızın toprakları. Onlarca ev durulmayacak vaziyette. İşimiz zor, kimsenin başına böyle bir yangın gelmesin." dedi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

Mahalle sakinlerinden 34 yaşındaki Aziz Bağcı ise yangının çocukluğunun geçtiği mahalledeki hatıralarını da yaktığını anlatarak, tek tesellinin canlarını kurtarmak olduğunu vurguladı. 68 yaşındaki Ahmet Kesen de yaklaşık 800 litrelik zeytinyağının kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi 'hayalet köy'e dönüştürdü

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı

Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.