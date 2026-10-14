Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

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2024 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından ara verdiği polislik mesleğine dönmeye hazırlanıyor. ABD’den Türkiye’ye gelen Calvin, annesinden kalan sinema mirası ve telif haklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken görevine dönmek için gerekli başvuruları yaptığını açıkladı.

POLİSLİĞE DÖNMEK İÇİN BAŞVURULARINI YAPTI

ABD’nin Florida eyaletinde polis olarak görev yapan Anjelik Calvin, annesinin ölümünün ardından mesleğine ara verdiğini belirtti. Türkiye’de bulunduğu sırada açıklamalarda bulunan Calvin, oyunculuk yapmayı düşünmediğini vurgulayarak asıl mesleğinin polislik olduğunu söyledi.

Annesinin vefatından sonra görevine dönmek için gerekli başvuruları yaptığını belirten Calvin, polisliğe yeniden başlayacağını ifade etti.

“HİÇ ÇALIŞMASAM DA OLUR” DEMİŞTİ

Anjelik Calvin, daha önce annesi Ahu Tuğba’dan kalan mirasla ilgili açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Annesinin kendisine emlak ve çeşitli gelirlerden oluşan önemli bir miras bıraktığını belirten Calvin, “Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur” ifadelerini kullanmıştı.

Annesinden kalan mirasın kendisine maddi güvence sağladığını söyleyen Calvin, polislik mesleğine geri dönme kararını da açıkladı.

ANNESİNİN SİNEMA MİRASINI KORUMAK İSTİYOR

Türkiye’ye geliş nedenlerinden birinin de Ahu Tuğba’nın filmlerinden doğan telif hakları olduğunu belirten Calvin’in, annesinin sinema mirasını korumak amacıyla hukukçularla görüştüğü bildirildi.

Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024’te ABD’nin Florida eyaletinde 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi, vasiyeti doğrultusunda İstanbul’da toprağa verilmişti.