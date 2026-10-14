Şeyda Coşkun’dan Mehmet Ali Erbil’in son evliliğine gönderme: Onun da yiyeceği ekmek varmış senden

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Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun ve kardeşi Şeyda Coşkun'un YouTube programına konuk oldu. Vicdan üzerine yapılan sohbet sırasında Erbil’in son evliliği de konuşuldu. Coşkun’un yorumuna ünlü şovmen de karşılık verdi.

“VİCDANIM YÜZÜNDEN BAŞIMA GELMEDİK KALMADI”

Programda vicdanın hayatındaki etkisinden söz eden Erbil, “Elinde değil ki insanın. Varsa vicdanın, bununla birlikte yürüyorsun hayatı. Bu vicdanım yüzünden de başıma gelmedik kalmadı” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Tuğba Coşkun, Erbil’in Gülseren Ceylan’la yaptığı evliliğe değinerek, “Kesinlikle. Mesela son evliliğinde de biraz vicdan yaptı. Olsun, onun da yaşanması gerekiyormuş. Allah onun da yolunu açık etsin” dedi.

ERBİL’DEN YANIT GELDİ

Sohbete katılan Şeyda Coşkun ise “Onun da yiyeceği ekmek varmış senden. Ne diyelim? Bazen vermek de öyle bir şeymiş” yorumunda bulundu.

Eski eşinin ve Şeyda Coşkun’un sözlerinin ardından Mehmet Ali Erbil, “Biraz vicdan yaptık işte” diye konuştu.