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Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

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Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi Haber Videosunu İzle
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
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Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir ortaokulda 6. sınıfa giden bir kız öğrenci, “Sen benim dedikodumu yaptın” diyerek sınıf arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla kolundan yaraladı. Hafif yaralanan öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, bıçakla saldıran öğrenci polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Seyhan’da, aynı sınıfta okuyan 2 kız öğrenci arasında dedikodu nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Teneffüste yaşanan olayda bir öğrenci kolundan yaralandı.

DEDİKODU TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Gürselpaşa Mahallesi’ndeki Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu’nda yaşanan olayda, iddiaya göre 6. sınıfa giden 2 kız öğrenci arasında dedikodu tartışması çıktı. Teneffüs sırasında arkadaşının yanına giden öğrenci, “Sen benim dedikodumu yaptın” diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Bıçakla saldıran öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Güler:

Bunlara çocuk muamelesi yapmayın evden bıçak getirip birini bicakliyorsa normal işlem yapılsın bu çocuk indirimi ceza felan kanundan çıkmalı eşit suça eşit ceza

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Haber YorumlarıKemal Tankut:

okullarda arama yapilmiuor mu bu ne sacmalik bu nedr derhal okul yonetimi degismelidr

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

80 milyonluk ülkedeyiz olabilir böyle şeyler,normal milyonda 1 oran

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