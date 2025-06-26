İzmir'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı

İzmir'de Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 20 dakika içinde ilk müdahalesini yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli görev aldı. Ilıpınar Mahallesi'ndeki 175 ev boşaltılırken, 550 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı.Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca süren mücadelesi sonucu Aliağa ve Foça'daki orman yangınları kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başladı. Ilıpınar köyünden tahliye edilen yurttaşlar da evlerine dönmeye başladı.

TAHLİYE DİLENLER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde Aliağa Bozköy, Horozgediği bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Foça Ilıpınar Mahallesi'ne ulaşan orman yangınları ile mücadele etmek için seferber oldu. İZSU Genel Müdürlüğü, AFAD, AKUT, jandarma, ilçe belediyeler ile komşu büyükşehir belediyelerinin yanı sıra bölge halkı da traktörlerle destek verdi. Çalışmalar gece boyunca sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç ve İsmail Mutaf da, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ile gece yapılan söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangının yerleşim yerlerini daha fazla etkilememesi için nöbet tuttu. 175 haneden 450 kişinin tahliye edildiği Ilupınar'daki yangın gece yapılan çalışmayla kontrol altına alındı. Tahliye edilen vatandaşlar ise evlerine dönmeye başladı.

KORKMAZ: BELEDİYEMİZİN TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER OLDUK

Yangını kontrol altına aldıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, "Dün 12.30 gibi Aliağa Bozköy ve Foça Ilıpınar'da başlayan yangın, saat 18.00 civarında ovalarda ve çiftliklerde kontrol altına alındı. Rüzgarın tekrar ters dönmesiyle beraber Ilıpınar Mahallesi'ni tehdit etti. Ilıpınar köyünde 175 haneden 450 kişiyi tamamen tahliye ettik. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları da tahliye ettik. Herhangi bir yaralanma ve can kaybımız olmadı. 52 araç ve 150 personelle sahadaydık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da görev aldı. Belediyemizin bütün imkanlarıyla sahadaydık" diye konuştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece boyu yoğun söndürme çalışmalarıyla alevlerin kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmaları devam ediyor."

VALİDEN SICAKLIK UYARISI

İzmir Valisi Süleyman Elban, vatandaşlara yeni yangınlar olmaması için uyarılarda bulundu. Yangını yaşayanların korku duyduklarını ve personelin ise canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Önümüzdeki 4-5 gün çok sıcak geçecek. Maalesef rüzgarların çok sert olması ve poyrazla beraber nem oranının çok düşmesi bekleniyor. Ortam yangın olmasıyla ilgili her türlü riski veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan izmarit atmamaları, sahada yaptıkları tadilatlarda, piknik yaparken, bahçede yapacakları temizlikler konusunda ateş yakmamaları ve en ufak bir ateşi arazide söndürmeden terk etmemeleri konusunda ricalarda bulunuyoruz. Şurada görüyorsunuz; binlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesi seferber oldu. Birçok insanın evi ve kendisi etkileniyor, hayati tehlike atlatıyor. Herkesten azami dikkat ve özen bekliyoruz. Çok sıcak günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.