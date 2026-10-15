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Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

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Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, "rüşvet alma" suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

  • Ardahan'ın Damal ilçesi Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, 'rüşvet alma' suçlamasıyla Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Ekim 2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararıyla tutuklandı.
  • İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Çamlıyurt'u geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt hakkında yeni bir karar alındı. Rüşvet alma suçlamasıyla tutuklanan Çamlıyurt, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

RÜŞVET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANAN BAŞKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ardahan'ın Damal ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Çamlıyurt'un belediye başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Kemal Çamlıyurt, hakkında yürütülen "rüşvet alma" suçlaması kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından belediye başkanlığı görevine ilişkin idari süreç başlatıldı.

TUTUKLAMA KARARI 13 EKİM'DE VERİLDİ

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt hakkında tutuklama kararı, Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Ekim 2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararıyla verildi. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Çamlıyurt'un görevine devam etmemesi yönünde geçici tedbir uyguladı. Bakanlık açıklamasında, tutuklama kararının "rüşvet alma" suçu kapsamında verildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, hakkında ‘rüşvet alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır"

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMevlüt Çetin:

ancak onlarla ilgilenirler

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Haber YorumlarıAhmet Yaman:

Rüşvet almayan tek belediye yoktur İçişleri bakanlığına sesleniyorum egerki tüm belediyelerden rüşveti kaldırmak istiyorsanız belediyenin çaycisindan tutun, fen işlerine kadar, memurundan tutun daire başkanına kadar hepsine rotasyyon uygulayın bir sürü kurum memur ve müdürleri tayin oluyurda neden belediyelere rotasyon uygulanmıyor İnanın bu rotasyon ile birlikte hem halka hizmet kalitesi artacak hemde rüşvetin önüne geçilecek Ama bakıyorsunuz bir belediyenin daire başkanı zabıta amiri fen işleri müdürü ve diğer memurlarının her biri enaz 20 yıl aynı yerde iş yapiyor adamlar bu sürede tanımadıkları iş adamı , ayakci deynekci kalmıyor Rotasyon da hayat var

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