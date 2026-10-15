13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

13 kez burun ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, katıldığı etkinlikte görüntülendi. Dalkılıç'ın son hali, daha önce yaşadığı sağlık sorunlarını yeniden akıllara getirdi.

MURAT DALKILIÇ'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Şarkıları ve sahne performanslarıyla tanınan ünlü isim, bu kez son görüntüsüyle dikkat çekti. Daha önce geçirdiği burun ameliyatları nedeniyle uzun bir sağlık süreci yaşayan Dalkılıç, etkinlikte yeniden kameraların karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının son görüntüsü, geçirdiği operasyonları bir kez daha hatırlattı. Dalkılıç'ın katıldığı etkinlikte çekilen görüntüleri, şarkıcının son halini merak edenlerin ilgisini çekti.

TAM 13 KEZ BURUN AMELİYATI GEÇİRDİ

Murat Dalkılıç, bugüne kadar geçirdiği burun ameliyatlarıyla da adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, toplam 13 kez burun ameliyatı geçirdi. Birden fazla operasyon geçirmesi nedeniyle sağlık süreci uzun süredir merak edilen Dalkılıç, zaman zaman müzik kariyerinin yanı sıra yaşadığı bu süreçle de dikkat çekti. Ünlü ismin peş peşe geçirdiği operasyonlar, hayranlarının da yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com