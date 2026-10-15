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FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi

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FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi
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FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi. Infantino'ya tepki gösteren isimlerden İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise konseyde pek çok sorunun cevapsız kaldığını vurgulayarak Infantino'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi nedeniyle özür diledi.
  • İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt, Infantino'nun konseyde yanıtsız kalan soruları yanıtlamaması durumunda FIFA başkanı olmaya uygun olmadığını söyledi.
  • UEFA başta olmak üzere birçok konfederasyon, lig yönetimi ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, Infantino'nun temmuz ayında gündeme gelen önerisini eleştirerek FIFA yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol kamuoyunun tepki gösterdiği Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi nedeniyle özür diledi.

''HATALAR İÇİN ÖZÜR DİLERİM''

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Konseyi'nde açıklamada bulunan Infantino, "Öncelikle 'FIFA Forward Enterprise' projesiyle ilgili iletişim ve istişare sürecinde yaptığımız ve birtakım sonuçlar doğuran hatalar için özür dilerim. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu bir öneriydi, kesinleşmiş bir karar değildi. Asıl amaç, mevcut kaynaklardan faydalanmak yerine FIFA'nın üye federasyonlarımıza daha fazla yatırım yapabilmesini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

DEBBIE HEWITT'TEN İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan Infantino'ya tepki gösteren isimlerden İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise konseyde pek çok sorunun yanıtsız kaldığını vurgulayarak, "Bence söz konusu sorulara yanıt vermesi gerekiyor eğer şimdi bu soruları yanıtlamazsa FIFA başkanı olmaya uygun değildir." diye konuştu.

UEFA başta olmak üzere birçok konfederasyon, lig yönetimi ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, Infantino'nun temmuz ayında gündeme gelen söz konusu önerisini eleştirerek FIFA yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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