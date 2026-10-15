6 yıl sonra İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan ilk kez halkın karşısına çıktı! Nottingham'da sevgi gösterisi

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Kraliyet ailesinden ayrılıp taşındıkları ABD'den 6 yıl sonra İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan, ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Nottingham'a gelen çift, büyük bir sevgi gösterisi ile karşılaştı.

İLK DURAK NOTTINGHAM OLDU

Herkesin merakla takip ettiği çift, evleneceklerinin açıklanmasından kısa bir süre sonra 2017'de ziyaret ettikleri İngiltere'nin merkezindeki Nottingham'a geldi.

Harry ve Meghan ilk olarak, Harry'nin geçen yıl duyurduğu 1,1 milyon sterlinlik (1,46 milyon dolar) bağıştan destek alan, gençlik ve toplum yardım kuruluşu tarafından işletilen bir kayıt stüdyosunu ziyaret etti. Çift daha sonra, gıda yoksulluğuyla mücadele eden Himmah adlı grubun yönettiği yardım kuruluşuna gitti. Meghan, Londra'daki Grenfell Kulesi yangın felaketinin ardından fon toplamak amacıyla yayınlanan bir yemek kitabının satışlarından bu kuruluşa 10 bin sterlin bağışlamıştı.

KALABALIKLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Büyük bir sevgi gösterisi ile karşılaşan çiftin duygusal olduğu görüldü. Kendilerini bekleyen kalabalık ile sohbet eden çift, sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çift son olarak, kendilerinin de desteklediği, gençlere yardım eden ve 2017'deki önceki ziyaretleriyle bağlantılı olan başka bir yardım kuruluşunu ziyaret etti.

İKİ AY ÖNCE ÇOCUKLARIYLA TAŞINMIŞLARDI

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Harry ve eşi Meghan, iki ay önce 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'dan İngiltere'ye taşınarak, kraliçe ve kraliyet ailesinin diğer üyelerini şaşkına çevirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı