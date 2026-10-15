Haberler

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kızının ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesini doğum gününde unutmadı. Tuğberk, annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarına "İyi ki doğdun meleğim…" notunu düştü.

  • Tuğberk Yağız Gülter, hayatını kaybeden annesi Güllü'nün doğum gününde birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak "İyi ki doğdun meleğim…" mesajını yayımladı.
  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin davada tek sanık olarak yargılandı ve "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  • Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Güllü'nün oğlundan annesinin doğum gününde duygulandıran bir mesaj geldi. Tuğberk Yağız Gülter, hayatını kaybeden annesini birlikte çekildikleri fotoğraflarla anarken kısa bir notla ona duyduğu sevgiyi dile getirdi.

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMADI

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümü, uzun süre konuşulmuştu. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin yokluğunda geçen doğum gününde onu unutmadı.  Güllü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Tuğberk, annesine seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun meleğim…"

KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLMİŞTİ

Güllü'nün ölümünün ardından başlayan adli süreçte sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yargılandı. Annesinin ölümüne ilişkin davada tek sanık olarak yer alan Tuğyan Ülkem Gülter, iki celsede görülen yargılamanın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan hüküm kurdu. 

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Yargılamada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin ardından mahkeme kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Selin vurduğu Kağıthane'de kahreden son! Cesedi bulundu
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RJ Mitte'nin son filmi Cassi tamamlandı: Son halini göremedi

Hayatını kaybeden dünyaca ünlü yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

AK Parti camiasını yasa boğan ölüm! Erdoğan'dan taziye mesajı
AK Partili Faruk Acar'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki

AK Parti'den Dündar Ziya Gültekin hakkındaki o paylaşımlara sert tepki
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

Özkan Uğur'suz MFÖ ne olacak derken sürpriz karar geldi
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi