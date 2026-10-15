Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kızının ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesini doğum gününde unutmadı. Tuğberk, annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarına "İyi ki doğdun meleğim…" notunu düştü.
- Tuğberk Yağız Gülter, hayatını kaybeden annesi Güllü'nün doğum gününde birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak "İyi ki doğdun meleğim…" mesajını yayımladı.
- Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin davada tek sanık olarak yargılandı ve "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Güllü'nün oğlundan annesinin doğum gününde duygulandıran bir mesaj geldi. Tuğberk Yağız Gülter, hayatını kaybeden annesini birlikte çekildikleri fotoğraflarla anarken kısa bir notla ona duyduğu sevgiyi dile getirdi.
ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMADI
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümü, uzun süre konuşulmuştu. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin yokluğunda geçen doğum gününde onu unutmadı. Güllü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Tuğberk, annesine seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun meleğim…"
KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLMİŞTİ
Güllü'nün ölümünün ardından başlayan adli süreçte sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yargılandı. Annesinin ölümüne ilişkin davada tek sanık olarak yer alan Tuğyan Ülkem Gülter, iki celsede görülen yargılamanın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan hüküm kurdu.
NE OLMUŞTU?
Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Yargılamada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin ardından mahkeme kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.