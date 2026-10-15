Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında alınan yenilginin ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde kadroyu yeniden şekillendiriyor. Deneyimli çalıştırıcının savunma, orta saha ve hücum hattında değişikliklere gitmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ ASIL MEVKİSİNE DÖNÜYOR

Barcelona karşısında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın Gençlerbirliği deplasmanında sol kanatta forma giymesi planlanıyor. Sağ bekte Roland Sallai'nin görev alması beklenirken stoper ikilisini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak. Sol bekte Eren Elmalı, kalede ise Uğurcan Çakır'ın görevine devam etmesi öngörülüyor.

TORREIRA'NIN YERİNE LEMINA

Kırmızı kart cezaları devam eden Lucas Torreira ve Ugochukwu, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Torreira'nın yokluğunda Mario Lemina'nın ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Orta sahada Lemina'ya Gabriel Sara eşlik ederken Batrakov'un hücum arkasında görev alması planlanıyor.

YILDIZ İSİMLER KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Okan Buruk'un Barcelona maçında forma giyen Yunus Akgün ve Rafael Leao'yu yedek kulübesine çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Hücum hattında Leroy Sane'ye şans verilmesi, ileri uçta ise Victor Osimhen'in görev yapması bekleniyor. Öte yandan cezasını tamamlayan Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımının başında sahaya çıkacak. Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Haberler.com