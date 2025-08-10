Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Balıkesir'de korkutan bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR'DE 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Saat 19.53'te oluşan depremin derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilden de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."