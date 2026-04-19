Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda Cerny, yedek kulübesinde yer alıyor.
MAÇ SAAT 17.00'DE
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji
Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Cengiz, Olaitan, El Bilal, Oh.