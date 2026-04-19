Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda Cerny, yedek kulübesinde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş, zorlu müsabakada karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 17.00'DE

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.

İLK 11'LER

Samsunspor:  Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Cengiz, Olaitan, El Bilal, Oh.

