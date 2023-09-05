İstanbul Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü

Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı caddelerin göle dönmesine neden oldu. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Arnavutköy'de sağanak yağış: Pazar yeri göle döndü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Bazı caddeler göle dönerken vatandaşlar da yolda yürümekte zorlandı.

Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler ve vatandaşlar zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle adeta sokak ve caddeler göle dönerken bazı çocuklar ise yağmuru fırsata çevirerek su birikintisi olan yerlerde eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.