Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Otel ve evde mahsur kalan yüzlerce kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya ilimiz için yapılan turuncu yağış uyarısı sonrasında ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antalya genelinde 403 vatandaşımız mahsur kaldığı bölgelerden tahliye edildi. An itibarıyla il genelinde toplam 89 ihbar alınmış olup, tüm ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Antalya ilimizde aşırı yağışlarla mücadele kapsamında 2 bin 389 personel, 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa görevlendirilmiştir. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞ: SULAR BİR ANDA EVE DOLDU

Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, aileyi kurtarmak için çalışma yaptı. AFAD ekipleri Yalçın ve Filiz Bodur'u sırtlayarak pencereden çıkardı. Evden çıkmak istemeyen Ahmet Bodur ise suların çekilmesiyle polisin ikna etmesiyle evden çıkarıldı. Evde mahsur kalan Filiz Bodur, gazetecilere, sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi. Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu." dedi.

5 YILDIZLI OTELDEKİ 400 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu. Hasar tespit çalışması yapılacak otelin, yaklaşık 10 gün sonra yeniden hizmete açılması bekleniyor.

ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ SULAR ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için turuncu kodla uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinden Serik'te, gece saatlerinde başlayan ve aralıksız süren yağış, ilçede hayatı adete felç etti. Serik'in ünlü turizm merkezlerinden Belek'te yağış sonrası yollar göle döndü, arızalanan araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları noktalardan alınırken, diğer araç sürücüleri ise su dolu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki çoğu villa ve apartların etrafı da suyla doldu. Bazı evlerin girişlerinin kapanmasından dolayı evlerde yaşayanlar dışarı çıkamadı, dışarıda olanlar ise içeriye girmekte güçlük çekti.

"ARALIKSIZ YAĞDI"

Evine girmeye çalışan Mehmet Akdemir, "Tüm Antalya'ya geçmiş olsun. Geceden buyana aralıksız yağdı, hiç durmadı, bu durmuş hali. Önlem alınacak bir durum değildi. Yolda kalan çok araç oldu. Evlerimize bu şekilde giriyoruz, kötü durumdayız" dedi. Yağıştan etkilenen bir diğer mahalle ise Akçaalan Mahallesi oldu. Sağanak etkisiyle mahallenin yolları suya gömüldü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Öte yandan kuvvetli yağışın gece saatlerinde etkisini azaltacağı ön görülüyor.

SIRTINDA TAŞIDI

Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçesini su bastı. Evi ve bahçesi suyla dolan İbrahim Kozak (75) ve Ayşe Kozak (72) çifti çocuklarına haber verdi. Çift, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su bulunan evin içinden çocukları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de su tahliye çalışması yaptı. Aynı mahallede tek katlı evde oturan Yalçın Bodur'un (86) bahçesini ve evini su bastı. Bodur'un çocuklarına haber vermesi üzerine yaklaşık 1 metre su dolan eve kurtarma ekibi sevk edildi. MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken Bodur'a ulaşıp, onu evden çıkardı. AFAD ekibinden bir kurtarma personeli Bodur'u sırtında taşıyıp su dolu bahçe ve caddeden geçerek sağlık ekibinin yanına götürdü. Sağlık ekibi Yalçın Bodur'un muayenesini gerçekleştirdi. Belediye ekibinin evde ve sokakta su tahliye çalışması sürüyor.

ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turuncu kod uyarısı ilçelerde 425 personel 238 araçla görev yaptı. Manavgat, Alanya, Serik, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 41 motopomp, 21 dalgıç pompa, iş makineleri, greyder, kamyon, kombine ve kurtarma araçlarıyla 27 su baskınına müdahale edildi. Ekipler, Serik'te sağanak yağış sonrası evlerinde mahsur kalan 2 vatandaşı da kurtardı. Alanya'da park halindeki aracın üzerine düşen çam ağacı itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler ayrıca Kızılağaç ve Evrenseki mahallelerinde su taşkını ihtimaline karşı derelerde ıslah çalışması yaptı. Çolaklı Mahallesi'de de su baskını sonrası üç evin deposuna dolan yağmur suları ekipler tarafından tahliye edildi.