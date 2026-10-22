İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbinin hakemi açıklandı. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
DERBİDE DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN’DA
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı görevlendirmeye göre, ezeli rakiplerin karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Derbide Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
DEV MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.
İşte haftanın hakemleri;