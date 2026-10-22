İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbinin hakemi açıklandı. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

DERBİDE DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN’DA

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı görevlendirmeye göre, ezeli rakiplerin karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Derbide Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

DEV MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

İşte haftanın hakemleri;