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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem Haber Videosunu İzle
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbinin hakemi açıklandı. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

DERBİDE DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN’DA

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı görevlendirmeye göre, ezeli rakiplerin karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Derbide Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

DEV MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

İşte haftanın hakemleri;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarımustafa sagdic:

orta hakem dursun ozbek, var a da Okan burugu koysalardi daha hayirli olurdu

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Haber YorumlarıMustafa Naz:

gsnin bir numarali adami .hayirli olsun

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Haber YorumlarıSerkan Beyhan:

BEKLEYİN GELİYORUZ. MS 0-1 GOL VEDAT

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Haber Yorumlarıatkosanali6:

GS İşte Şimdi Yandı Yeni Yasin Kol Atilla

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Haber Yorumlarıhaydar topçu:

İsmail Kartal kaybederse gider

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