Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'tan bol sürprizli 11

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'tan bol sürprizli 11
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakır yerine kaldırım taşı davasında savcı 10 sanığa 10 yıla kadar hapis istedi

Türkiye'den Çin'e uzanan dolandırıcılık! İstenen ceza belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

saat 21.07 skor veriyorum. bjk 1 c.palace 5 şimdiden allah rahmet etsin..!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

validen mi verdi sonucu Gerçi o yanımda

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Afrika'da 50 kişilik kalabalık bir yabancıyı sokakta döverek öldürdü

50 kişi acımasızca saldırıp katletti
Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi arbedeye yol açtı

Meclis bir anda karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Salah’ın sofrasında gram hesabı! Salatayı bile tartıyor

Sizce bu tabak kime ait? Duyunca şaşıracaksınız
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı

Yapan kişiyi hepimiz tanıyoruz! Bu nasıl midesizlik?

Tekirdağ'da 73 yaşındaki adamın evinden 1 ton 120 litre sahte şarap çıktı

Ele geçirilen miktar da, yakalatan kişi de akıl alır gibi değil
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba

Gördüğü manzara keyfini yerine getirdi!
Menderes'te selde ölen 2 kardeşin davasında iddianame: Sanıklar haber verseydi sağ bulunabilirlerdi

Haber verselerdi kurtulabilirlerdi! Selde ölen 2 kardeş için dava
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti