Beşiktaş'tan bol sürprizli 11

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.
MAÇ SAAT 22.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.
Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta.