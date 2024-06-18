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Adalıların "Azmanbüs" tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüslere yönelik tepkiler dinmiyor. Ada sakinleri tarafından "Azmanbüs" adı verilen minibüslerin kaldırılması adına eylemlerini sürdüren vatandaşlar, Büyükada Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplanarak araçların garajdan çıkışını engellemek istedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen çok sayıda vatandaş "Bu inadından vazgeç" çağrısında bulundu.

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüse tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürdü.

GARAJDAN ÇIKIŞINI ENGELLEMEK İSTEDİ

Büyükada Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplanan ada sakinleri minibüslerin garajdan çıkışını engellemek istedi.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

ARBEDE YAŞANDI

İBB tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüse tepkiler üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda bazı vatandaşlar gözaltına alınırken arbede sırasında fenalaşan bir vatandaş da kısa süreli fenalık geçirdi.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

"İNADINDAN VAZGEÇ İMAMOĞLU"

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundu.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükada Adalar Çınar İETT 3.Sayfa Yaşam Haberler

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