Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüse tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürdü.

GARAJDAN ÇIKIŞINI ENGELLEMEK İSTEDİ

Büyükada Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplanan ada sakinleri minibüslerin garajdan çıkışını engellemek istedi.

ARBEDE YAŞANDI

İBB tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüse tepkiler üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda bazı vatandaşlar gözaltına alınırken arbede sırasında fenalaşan bir vatandaş da kısa süreli fenalık geçirdi.

"İNADINDAN VAZGEÇ İMAMOĞLU"

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundu.