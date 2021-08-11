Bakan Pakdemirli: 3 ilde 3 yangın var, Burdur'daki yangın tehlikeli

Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele devam ederken bugün bir kötü haber de Burdur'dan geldi. Bucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı. Son duruma dair değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "3 ilde 3 yangın var. Burdur'daki yangın tehlikeli" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı.

BÖLGE HALKI DA DESTEK VERİYOR

Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye yangınlarla mücadelesinde 15. gününe girdi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da çıkan yangının tehlikeli olduğunu belirterek, "Burdur Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Bu bölgeye bir genel müdür yardımcımızı sevk ettik. Yeterince uçak, helikopter vs. yapılarak mücadeleye başlandı" sözlerine yer verdi.





İşte Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları:

Köyceğiz orman yangınının yerleşim yerlerine tehdidini ortadan kaldırdık. Manavgat'taki Sarılar Mahallesi'nden çıkan yangın maalesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilimine girdi. Burdur, Bucak yangını tehlikeli; yanan evler, boşaltılan evler var.

"BUNU BİR MİLAT OLARAK KABUL ETTİK"

Köyceğiz yangınını bitirdikten sonra yangınları sıfırlayacağız. Bu sezon içinde başka yangın çıkmayacak mı, elbette çıkan. Ama bunu bir milat olarak kabul edip artık normalize olduk. Günlük çıkan yangınlarla günlük mücadele edilecek, en fazla birkaç gün içinde çözülebilecek yangınlarla karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyoruz. Birkaç gün içinde çıkan çok büyük yangınlarla mücadelemizin sonuna doğru geliyoruz.

3 İLDE 3 YANGIN VAR

53 ilde, 288 orman yangınıyla mücadele ettik, 285'ini kontrol altına aldık. 3 ile 3 yangın var. Muğla Köyceğiz, Burdur Bucak yangını (gün içinde çıktı), Antalya Manavgat'ta gün içinde yangın meydana geldi.

"MİLAS YANGINI ÇOK ZORLU BİR BÖLGEDE"

Milas yangını, çok zor bir alan. Orman mühendislerinin okul ve kitaplarda gördüğü kadar kompleks bir yangın. Makilik alanın alttan yanması ve kanser gibi ilerleyen bir yapıyla ciddi şekilde mücadele ettik. Bu mücadelede belki 50 bin ton üzerinde su atmamıza rağmen yangını havadan söndürmek söz konusu olamadı. İki termik santrale tehlike oluşturan yangını kontrol altına almış olduk. Milas yangını büyük bir emek gayret mücadele ile kontrol altına alındı.

"KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR"

Köyceğiz orman yangınının yerleşim yerlerine tehdidini ortadan kaldırdık. Hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyoruz. Sonuna doğru geliyoruz gibi gözüküyor. Sabah saatleri itibarıyla yangındaki alevlenmeler neredeyse yoktu. Bazı tüten noktalar vardı. Şu an çalışmalar sürüyor, olumluya doğru gidiyor."

EVLER BOŞALTILDI

Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.

VALİ OLAY YERİNDE

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.