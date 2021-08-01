Türkiye yangını, Van ise sel felaketini yaşıyor! Başkale'de dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi
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Türkiye yangını, Van ise sel felaketini yaşıyor! Başkale'de dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla boğuşurken, sel felaketini yaşayan Van'da ise 6 ev yıkılmış, 30 evde hasar meydana gelmişti. Bugün de etkili olan sağanak yağış sonrası Van'ın Başkale ilçesindeki Esenyamaç köyünde dereler taştı, evler boşaltılırken sel dakikalar içinde geldi. Selin aniden köye dolduğu esnada korku dolu anlar yaşayan köylüler damların üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkılmış, 30 evde de hasar meydana gelmişti. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılarda il genelinde bugün de kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle uyarıda bulunulmuştu.

Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi

ANİ SEL BASKINI UYARISI

Uyarıda, ''Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.'' ifadelerine yer verilmişti.

Van'ın Başkale ilçesi bir kez daha sele teslim! Dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi

DERELER TAŞTI, KÖYLÜLER KURTARILMAYI BEKLEDİ

Van'ın Başkale ilçesinde kuvvetli sağanak yağışın bugün de etkili olmasıyla birlikte Esenyamaç Köyü'nde dereler taştı, çok sayıda ev ise boşaltıldı. Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı. Bir süre sonra Jandarma köylüleri güvenli noktalara doğru tahliye etti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

Türkiye yangını, Van ise sel felaketini yaşıyor! Başkale'de dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Türkiye yangını, Van ise sel felaketini yaşıyor! Başkale'de dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi
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Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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