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Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

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Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
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“Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımını yaptıktan sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ali Tarakcı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklandı.

  • Gazeteci Ali Tarakcı, X platformunda 'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek' paylaşımı nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan soruşturma başlatılarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak incelenmesi talimatı verildi.
  • Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı alındı ve kararın gereği için Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakcı, gözaltına alındı. Tarakcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALİ TARAKCI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Adli Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, X platformunda ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı, gözaltına alındı. Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Tarakcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarakcı çıkarıldığı mahkemece yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklandı.

Öte yandan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı. Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMutlu SULAK:

bu davaya bakan savcı görevini kötüye kullanmaktan tutuklanmalı. bu söylediği şey ile bu suç oluşamaz.

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