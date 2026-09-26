Mersin'de tatlıcıda saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı

Mersin'de tatlıcıda saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 20 Eylül'de çalıştığı tatlıcıda iddiaya göre husumetlilerinin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının babası, kızına 15 kişinin birden saldırdığını söyledi.
- Mersin'in Akdeniz ilçesinde 20 Eylül'de bir tatlıcıda çalışan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Arife C., husumetli ailenin yakınlarının sopa ve çeşitli aletlerle saldırısına uğradı; kolu ve bacağında kırıklar oluştu.
- Olayla ilgili S.G. (44), T.D. (44), D.G. (39) ve M.A.C. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
TATLICIDA ÇALIŞIRKEN HUSUMETLİLERİ SALDIRDI
Alınan bilgiye göre, 20 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki bir tatlıcının önünde yaşandı. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Arife C. ve yakınlarının olduğu yere, daha önce oğullarını kovalayan husumetli ailenin yakınları gelerek sopa ve çeşitli aletlerle saldırdı. Olayda yaralanan Arife C.'nin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Arife C., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.G. (44), T.D. (44), D.G. (39) ve M.A.C. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"15 KİŞİ GELDİ"
Önce şahısların oğlunu kovaladığını anlatan anne Arife C., bir süre sonra kardeşleriyle çalıştırdıkları tatlıcıda saldırıya uğradıklarını kendisinin kolu ve bacağında kırıklar oluştuğunu söyledi. Annesi yaralanan 18 yaşındaki Burak C. de, şahısların kendisini kovaladığını kaçıp polise sığındığını anlattı.
Kızının yaralandığını anlatan Durmuş G. ise, yaklaşık 15 kişinin gelip darbederek kolu ve bacağını kırdıklarını, şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını istedi.
Öte yandan, kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.