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Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi

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Trabzonsporlu Salah'ın ziyaretiyle ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi. Vatandaşlar, dün akşam çalındığı öne sürülen bank ve tabela için bölgeye güvenlik kamerası yerleştireceklerini ve yeni tabelayı kısa sürede takacaklarını belirtti.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına yerleştirilen bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi.

Salah'ın bir süre önce yaylada taşın üzerinde otururken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından, sevenleri de taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı.

"Salah Yaylası" yazılı tabelanın bulunduğu yaylaya, bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bank yerleştirildi. Ancak bank ve tabelanın, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yayladan götürüldüğü öne sürüldü.

Yayladaki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla "Muhammed Salah taşı" yazılı tabelayı taşın yanına yerleştirdi.

Bank ve tabelanın dün akşam saatlerinde çalındığını öne süren vatandaşlar, bölgeye güvenlik kamerası yerleştireceklerini ve yeni tabelayı kısa sürede yaylaya takacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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