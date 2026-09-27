Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

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Virajı alamayan otomobil, Trabzon’un Yomra ilçesinde dereye devrildi. Kazada aracın sürücüsü M.A.A. yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL YOMRA DERESİ'NE DEVRİLDİ

Kaza, Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14’üncü kilometresindeki Kıratlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.A. yönetimindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç yol kenarından çıkarak Yomra Deresi’ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dereye devrilen otomobile ulaşmak için bölgede çalışma başlattı. Araçta bulunan sürücü M.A.A.’ya ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından kontrol yapıldı. Yapılan incelemede sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza sonrası dereye devrilen otomobilde kalan M.A.A.’nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sürücünün cenazesi, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çalışma başlattı.

VİRAJDA KONTROLÜ KAYBETTİ

İlk bilgilere göre kazanın, sürücünün virajı alamaması sonucu meydana geldiği değerlendirildi. Otomobilin yoldan çıkarak dereye devrilmesinin ardından araçta ciddi hasar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları bir süre devam etti. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler ve jandarma ekiplerinin hazırlayacağı raporun ardından netleşmesi bekleniyor.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yol üzerinde inceleme yaptı. Sürücünün kazadan önceki seyir durumu, yol koşulları ve aracın kontrolden çıkmasına neden olan etkenler araştırılıyor.

Kaynak: AA