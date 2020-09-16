Ülke kodları: Telefonlar için uluslararası ülke alan kodları nelerdir? Gümrük için ülke kodu kaçtır? Dünyadaki ülkelerin telefon kodları Yurt dışından bilmediğimiz bir numaradan arandığımızda o telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğunu merak ederiz. İşte bu yüzden sizlere tüm dünyadaki ülkelerin telefon alan kodlarını paylaşacağız. Ayrıca vergi dairesi için ülke kodlarına da haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ülke kodları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki uluslararası telefon çağrıları için ülke kodları nelerdir? Ülke kodları kaçtır? Dünyadaki ülke kodu listesi ve tüm detaylar sizlerle.

ÜLKE KODU NEDİR?

Ülke kodu bir ülkenin isminin kısaltılmış halidir. Uzun ülke isimleri bu şekilde daha kolay kullanıma sunulmuştur. Bu kodlar uluslararası nitelik taşır. Veri işleme ve iletişimde sıkça kullanılır.

ULUSLARARASI TELEFON ÇAĞRILARI İÇİN ÜLKE KODLARI

Dünyadaki tüm ülkelerin telefon alan kodlarına alfabetik olarak aşağıdan erişebilirsiniz:

A.B.D : +1

Afganistan : +93

Almanya : +49

Amerikan Samoa : +684

Andorra : +376

Angola : +244

Anguilla : +1264

Antigua : +1268

Arjantin : +54

Arnavutluk : +355

Aruba : +297

Ascension : +247

Avustralya : +61

Avusturya : +43

Azerbaycan : +994

Azor-Mader Adaları : +351

B.A.E (B. Arap Emirlikleri) : +971

Bahama : +1242

Bahreyn : +973

Bangladeş : +880

Barbados : +1246

Batı Samoa : +685

Belçika : +32

Belize : +501

Benin : +229

Bermuda : +1441

Beyaz Rusya : +375

Bhutan : +975

Birmanya : +95

Bolivya : +591

Bosna Hersek : +387

Botsvana : +267

Brezilya : +55

British Virgin Adl. : +1284

Brunei : +673

Bulgaristan : +359

Burkina Faso : +226

Burma : +95

Burundi : +257

Cayman Adaları : +1345

Cebelitarık : +350

Cezayir : +213

Cibuti : +253

Çad : +235

Çek Cum. : +420

Çin Halk Cum. : +86

Cook Adası : +682

Danimarka : +45

Diego Garsia : +246

Dominik : +1767

Dominik Cum. : +1809

Ekvator : +593

Ekvator Ginesi : +240

El Salvador : +503

Endonezya : +62

Erıtre : +291

Ermenistan : +374

Estonya : +372

Etiyopya : +251

Falkland Adl. : +500

Faroe Adaları : +298

Fas : +212

Fildişi Sahili : +225

Filipinler : +63

Finlandiya : +358

Fransa : +33

Fransız Guyanası : +594

Fransız Polenezyası : +689

Gabon : +241

Gambia : +220

Gana : +233

Gine : +224

Gine Bissau : +245

Grenada : +1473

Grönland : +299

Guadalup : +590

Guam : +1671

Guatemala : +502

Guyana : +592

Güney Afrika Cum. : +27

Gürcistan : +995

Haiti : +509

Hırvatistan : +385

Hindistan : +91

Hollanda : +31

Hollanda Antilleri : +599

Honduras : +504

Hong Kong : +852

Irak : +964

İngiltere : +44

İng. Virjin Adl. : +1

İran : +98

İrlanda : +353

İspanya : +34

İsrail : +972

İsveç : +46

İsviçre : +41

İtalya : +39

İzlanda : +354

Jamaika : +1876

Japonya : +81

K.K.T.C. : +392

Kamboçya : +855

Kamerun : +237

Kanada : +1

Kap Verd. : +238

Katar : +974

Kazakistan : +7

Kenya : +254

Kıbrıs Rum Cum. : +357

Kırgızistan : +996

Kiribati : +686

Kolombiya : +57

Komor Adaları : +269

Kongo Halk Cum. : +242

Kore Cum. Güney : +82

Kosta Rika : +506

Kuveyt : +965

Kuzey Kore : +850

Küba : +53

Lao Dem. Halk Cum. : +856

Lesotho : +266

Letonya : +371

Liberya : +231

Libya : +218

Lihtenstayn : +41

Litvanya : +370

Lübnan : +961

Lüksemburg : +352

Macaristan : +36

Madagaskar : +261

Makao : +853

Makedonya : +389

Malavi : +265

Maldiv Adaları : +960

Malezya : +60

Mali : +223

Malta : +356

Marian Adaları : +1670

Malsar Adaları : +692

Martinik : +596

Meksika : +52

Merkezi Afrika Cum. : +236

Mısır : +20

Mikronezya : +691

Moğolistan : +976

Moldovya : +373

Monaco : +377

Montserrat : +1664

Moris Adaları : +230

Moritanya : +222

Mozambik : +258

Nakhodka : +7504915

Nakhodka : +750492

Namibya : +264

Nauru Adası : +674

Nepal : +977

Nijer : +227

Nijerya : +234

Nikaragua : +505

Niue Adaları : +683

Norfolk Adaları : +672

Norveç : +47

Özbekistan : +998

Pakistan : +92

Palau : +680

Panama : +507

Papua Yeni Gine : +675

Paraguay : +595

Peru : +51

Polonya : +48

Portekiz : +351

Puerto Rico : +1787

Radius : +750996

Reunyon : +262

Romanya : +40

Ruanda : +250

Rusya Federasyonu : +7

Sakhalın : +750440

Sakhalın : +7504416

Sakhalın : +750442 - 750443

San Marino : +378

Sao Tome : +239

Senegal : +221

Seychelles : +248

Sierra Leone : +232

Singapur : +65

Slovak Cum. : +421

Slovenya : +386

Solomon Adaları : +677

Somali : +252

Sri Lanka : +94

St. Lucia : +1758

St. Marten : +5995

St.Helena : +290

St.Kitts : +1869

St.Pierre : +508

St.Vincent : +1784

Sudan : +249

Surinam : +597

Suriye : +963

Suudi Arabistan : +966

Svaziland : +268

Şili : +56

Tacikistan : +7

Tanzanya : +255

Tataristan : +7843

Tatıncom : +7513

Tayland : +66

Tayvan : +886

Togo : +228

Tokelan : +690

Tonga : +676

Trinidad & Tobago : +1868

Tunus : +216

Turks & Caicos Adl. : +1649

Tuvalu : +688

Türkiye : +90

Türkmenistan : +993

U.S. Virgin Adl. : +1340

Uganda : +256

Ukrayna : +380

Umman : +968

Uraguay : +598

Ürdün : +962

Vallis Futuna Adl. : +681

Venezuela : +58

Vietnam : +84

Yemen Arap Cum. : +967

Yemen Halk Cum. : +969

Yeni Hebritler : +678

Yeni Kaledonya : +687

Yeni Zelenda : +64

Sırbistan : +381

Yunanistan : +30

Zaire : +243

Zambiya : +260

Zanzibar : +259

Zimbabve : +263

Uluslararası telefon kodları

ULUSLARARASI GÜMRÜK - VERGİ DAİRESİ İÇİN ÜLKE KODLARI

Ülke telefon kodlarının dışında gümrüklerde ve vergi idarelerinde kullanılan ülke kodları da mevcuttur. Bu kodlar haliyle değişkenlik göstermektedir. Dİğer ülke kodlarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

001 : Fransa

002 : Belçika

003 : Hollanda

004 : Almanya

005 : İtalya

006 : Birleşik Krallık

007 : İrlanda

008 : Danimarka

009 : Yunanistan

010 : Portekiz

011 : İspanya

012 : Lüksemburg

021 : Kanarya Adaları

022 : Ceuta Ve Melilla

024 : İzlanda

025 : Faroe Adaları

028 : Norveç

030 : İsveç

032 : Finlandiya

036 : İsviçre

038 : Avusturya

043 : Andorra

044 : Cebeli Tarık

045 : Vatikan

046 : Malta

048 : Yugoslavya

052 : Türkiye

053 : Estonya

054 : Letonya

055 : Litvanya

060 : Polonya

062 : Çek Cumhuriyeti

063 : Slovakya

064 : Macaristan

066 : Romanya

068 : Bulgaristan

070 : Arnavutluk

072 : Ukrayna

073 : Beyaz Rusya

074 : Moldavya

075 : Rusya Federasyonu

076 : Gürcistan

077 : Ermenistan

078 : Azerbeycan-Nahçıvan

079 : Kazakistan

080 : Türkmenistan

081 : Özbekistan

082 : Tacikistan

083 : Kırgızistan

084 : Çeçen Cumhuriyeti

085 : Dağıstan Cumhuriyeti

086 : Tataristan

087 : Yakutistan

091 : Slovenya

092 : Hırvatistan

093 : Bosna-Hersek

094 : Sırbistan

096 : Makedonya

182 : Cook Adaları

204 : Fas

208 : Cezayir

212 : Tunus

216 : Libya

220 : Mısır

224 : Sudan

228 : Moritanya

232 : Mali

236 : Burkina Faso

240 : Nijer

244 : Çad

247 : Cape Verde

248 : Senegal

252 : Gambiya

257 : Gine-Bissau

260 : Gine

264 : Sıerra Leone

268 : Liberya

272 : Fildişi Sahili

276 : Gana

280 : Togo

284 : Benin

288 : Nijerya

302 : Kamerun

306 : Merkezi Afrika Cumhuriyeti

310 : Ekvator Ginesi

311 : Sao Tome And Prıncıpe

314 : Gabon

318 : Kongo

322 : Zaire

324 : Ruanda

328 : Burundi

329 : St. Helena Ve Bağlantıları

330 : Angola

334 : Etiyopya

338 : Cibuti

342 : Somali

346 : Kenya

350 : Uganda

352 : Tanzanya

355 : Seyşel Adaları Ve Bağlantıları

357 : İngiliz Hint Oky.Toprakları

366 : Mozambik

370 : Madagaskar

372 : Reunion

373 : Mauritius

375 : Komoro Adaları

377 : Mayotte

378 : Zambia

382 : Zimbabve

386 : Malavi

389 : Namibya

390 : Güney Afrika Cumhuriyeti

391 : Bostvana

393 : Svaziland

395 : Lesotho

400 : Amerika Birleşik Devletleri

404 : Kanada

406 : Grönland

408 : St. Pierre Ve Miquelon

412 : Meksika

413 : Bermuda

416 : Guatemala

421 : Belize

424 : Honduras

428 : El Salvador

432 : Nikaragua

436 : Kosta Rika

442 : Panama

446 : Anguılla

448 : Küba

449 : St. Christopher Ve Nevis

452 : Haiti

453 : Bahama

454 : Turks Ve Caicos Adası

456 : Dominik Cumhuriyeti

457 : Abd Virjin Adaları

458 : Guadelup

459 : Antıgua Ve Bermuda

460 : Dominika

461 : İngiliz Virjin Adaları

462 : Martinik

463 : Cayman Adaları

464 : Jamaika

465 : St. Lucia

467 : St. Vincent

469 : Barbados

472 : Trinidad Ve Tobago

473 : Grenada

474 : Aruba

478 : Hollanda Antilleri

480 : Kolombiya

484 : Venezuella

488 : Guyana

492 : Surinam

493 : Monaco

496 : Fransız Guyanası

500 : Ekvator

504 : Peru

508 : Brezilya

512 : Şili

516 : Bolivya

520 : Paraguay

524 : Uruguay

528 : Arjantin

529 : Falkland Adaları

600 :Rum Kesimi

601 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

604 : Lübnan

608 : Suriye

612 : Irak

616 : İran

624 : İsrail

625 : Gazze

628 : Ürdün

632 : Suudi Arabistan

636 : Kuveyt

640 : Bahreyn

644 : Katar

647 : Birleşik Arap Emirlikleri

648 : Dubai

649 : Umman

652 : Kuzey Yemen

656 : Güney Yemen

660 : Afganistan

662 : Pakistan

664 : Hindistan

666 : Bangladeş

667 : Maldiv Adaları

669 : Sri Lanka

672 : Nepal

675 : Bhutan

676 : Burma

680 : Tayland

684 : Laos

690 : Vietnam

696 : Kamboçya

700 : Endonezya

701 : Malezya

703 : Brunei

706 : Singapur

708 : Filipinler

716 : Moğolistan

720 : Çin Halk Cumhuriyeti

724 : Kuzey Kore Demokratik Halk Cum.

728 : Güney Kore Cumhuriyeti

732 : Japonya

736 : Tayvan

740 : Hong Kong

743 : Makao

800 : Avustralya

801 : Papua Yeni Gine

802 : Avustralya Okyanusu

803 : Nauru

804 : Yeni Zelanda

806 : Solomon Adaları

807 : Tuvalu

808 : Amerikan Okyanusyası

809 : Yeni Kalodenya Ve Bağlantıları

811 : Wallis Ve Futuna Adaları

812 : Kiribati

813 : Pitcairn

814 : Yeni Zelanda Okyanusu

815 : Fiji

816 : Vanuatu

817 : Tonga

819 : Batı Samao

822 : Fransız Polinezyası

890 : Kutup Bölgeleri

901 : Bismark Archipelago

958 : Bilinemeyen Ülke Ve Topraklar

960 : Serbest Bölgeler

ÜLKE TELEFON KODLARI NE İŞE YARIYOR?

Yurt dışını arayacağınız zaman hangi ülkeyi arayacaksanız o kişinin telefon numarasının başına ülke kodunu tuşlamanız gerekiyor. Örneğin Türkiye'nin ülke kodu +90 'dır. Haliyle yurt dışından birisi Türkiye'deki bir kişiyi arayacağı zaman numarasının başına +90 tuşlaması gerekmektedir. Veya 0090 da koyabilir ikisi de aynı manaya geliyor. Hemen bir örnek paylaşalım.

Diyelim ki TÜrkiye'de birisinin numarası 05XX 123 4 567 olsun. Bu numarayı Amerika'dan aramak isteyen bir kişi telefonundan 00905XX 123 4 567 'yi tuşlaması ve araması gerekiyor. Yoksa telefon hata verir ve Türkiye'yi arayamaz.