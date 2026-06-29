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100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu

100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı. Büyük bir heyecanın sahne olduğu 100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu.

  • 100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkan kazandı.
  • VIP alanda sunulan menünün kişi başı ücreti 20.000 TL olarak belirlendi.
  • Menüde alkollü içecek bulunmuyor ve 7 yaş üzeri tüm konuklar için zorunlu.

Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen tarihi Gazi Koşusu, bu yıl 100’üncü kez kapılarını açtı. 

DEV YARIŞI ''BAY NALÇAKAN'' KAZANDI

Veliefendi Hipodromu’nda nefes kesen anlara sahne olan dev yarışta zafer, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu ve Türk biniciliğinin efsane jokeyi Halis Karataş’ın idaresindeki "Bay Nalçakan" isimli safkanın oldu.

SATILAN MENÜNÜN FİYATI TARTIŞMA YARATTI

Ancak tribünlerdeki büyük coşku ve pistteki tarihi zafer kadar, hipodromun özel davetli/VIP alanında servis edilen bir menü de sosyal medyanın ve yarışseverlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. 100. yıl gururunun yaşandığı organizasyonda misafirlere sunulan özel menünün fiyatı, kısa sürede eleştirilerin odağı oldu. Alkollü içeceklerin hariç tutulduğu, 7 yaş üzerindeki tüm konuklar için zorunlu kılınan menünün kişi başı ücreti tam 20.000 TL olarak belirlendi.

MENÜDE BULUNAN YİYECEKLER

Sosyal medyada hızla yayılan ve fiyat-performans açısından yoğun şekilde eleştirilen o tartışmalı menünün içeriği ise şu şekilde:

  • Ordövr Tabağı: Rozbif, Biber Dolma, Patlıcan Soslu Girit Ezme, Pembe Sultan, Havuç Tarator, Aşk Acısı
  • Masalara Serpme: Bombay Fasülye, Pilaki, Havuç Salatalık Kokteyl, Karışık Çerez, Peynir Tabağı
  • Salata
  • Ara Sıcak: Peynirli Su Böreği, İçli Köfte
  • Ana Yemek: Hünkar Beğendili Süt Kuzu İncik (Safranlı Pilav ile) veya Fırında Sebzeli Piliç But
  • Meyve: Mevsim Meyveleri (Kavun, Karpuz, Kiraz)
  • Tatlı: Meyveli İrmik Helva

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım yarışsever, organizasyonun 100. yılına özel VIP bir ağırlama olmasından dolayı bu fiyatların normal olduğunu savunurken; büyük bir çoğunluk ise sunulan geleneksel menünün alkolsüz olmasına rağmen 20.000 TL etmeyeceğini belirterek tepki gösterdi.

Hamza Temur
Hamza Temur
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