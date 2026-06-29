Pentagon'un 500 Milyon Dolarlık C-12 Sözleşmesinde Ankara da Yer Aldı

(ANKARA) - ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Vertex Aerospace LLC şirketine 500 milyon dolar tavan bedelle C-12 uçak filosu lojistik destek ihalesi verirken; Haziran 2031'e kadar sürecek sözleşmenin küresel operasyon ağı, çok sayıda ülkenin yanı sıra Ankara'da da yürütülecek. Buna göre askeri kurumlar için personel, kargo, tıbbi tahliye ve test destek hizmetleri sağlanacak.

Pentagon'un yayımladığı son sözleşme listesine göre, açıklanan paket içindeki en yüksek bütçeli ihale, Vertex Aerospace LLC şirketine verilen C-12 uçak filosu lojistik destek hizmeti oldu. Tavan bedeli 500 milyon dolar olarak belirlenen ve Haziran 2031'e kadar sürmesi planlanan sözleşme kapsamında personel, kargo ve tıbbi tahliye görevlerinin yanı sıra çeşitli askeri kurumlara test destek hizmetleri sunulacak.

Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programını da kapsayan bu dev sözleşmenin operasyon ağında Türkiye ile birlikte ABD'nin 7 eyaleti ve Arjantin, Bostvana, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Gana, Honduras, Macaristan, Japonya, Kenya, Fas, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Norveç yer alıyor.

Buna göre ABD Hava Kuvvetleri Materyal Komutanlığı, Savunma İstihbarat Teşkilatı, Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Pasifik Hava Kuvvetleri için zaman hassasiyeti taşıyan personel, kargo ve tıbbi tahliye nakliyatının yanı sıra test desteği de sağlayan bu sözleşme kapsamındaki çalışmalar Türkiye'nin de arasında yer aldığı bu ülkelerdeki askeri üs ve merkezlerde yürütülecek.

Üç şirketin teklif verdiği rekabete dayalı ihalede, ilk aşamada 2026 mali yılı bütçelerinden ve FMS fonlarından ilk ödenekler bağlandı. Sözleşme süreci, Oklahoma'daki Tinker Hava Üssü'nde konuşlu Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi tarafından yürütülüyor.

F-35 PROGRAMINA VE DİĞER SAVUNMA PROJELERİNE DEV BÜTÇE

Açıklanan paket kapsamında Deniz Kuvvetleri bünyesinde Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle F-35 programına yönelik mevcut sözleşmede revizyona gidildi ve şirkete 74,2 milyon dolarlık ek sözleşme verildi. Bu bütçeyle, İngiltere ve İtalya'ya özgü silah sistemlerinin F-35A ve F-35B savaş uçaklarına entegrasyonu, F-35 Block 4 kabiliyetlerinin artırılması ve tüm F-35 varyantlarında ortak kullanılacak taktik veri kayıt sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmaların Aralık 2032'de tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA