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Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu

Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu
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Süper Lig'e yükselen Amedspor, Young Boys'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayan Raveloson ile resmi sözleşme imzaladı. Diyarbakır ekibi, bu sezonki üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor, transferde gaza basarak üçüncü yıldızını taraftarlarına duyurdu. 

AMEDSPOR'DAN ORTA SAHAYA TAKVİYE

Amedspor, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen 29 yaşındaki Madagaskarlı orta saha oyuncusu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı. 

2+1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson’a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.'' denildi. 

TRANSFER EDİLEN DİĞER İSİMLER

Amedspor geride bıraktığımız günlerde Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ve İskoç savunma oyuncusu David Bates ile de sözleşme imzalamıştı. Diyarbakır ekibinin, şu ana dek kadrosuna kattığı oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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