İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli teknik adam, sağlık kontrollerine katılım sağlamayan Diego Carlos hakkında konuştu.

''TUTANAK TUTTURDUK''

Sorumsuz bir davranış sergileyen Diego Carlos'a tutanak tutulduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.