AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş aniden fenalaştı, Özlem Çerçioğlu bir an olsun yanında ayrılmadı
AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın muhtar ve aza katılım töreninde korku dolu anlar yaşandı; fotoğraf çekimi sırasında aniden fenalaşan AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş’ın yardımına ilk koşan ve salondan koluna girerek çıkaran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. İlk müdahalesi salonda yapılan Sarıbaş, daha sonra Çerçioğlu'nun makam aracına ve ardından da belediye ofisine götürülerek müşahede altına alındı.
Ak Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım organizasyonunda beklenmedik bir sağlık krizi yaşandı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SEDA SARIBAŞ ANİDEN FENALAŞTI
Muhtarlar ve aza üyeleri için gerçekleştirilen rozet takma töreninin hemen ardından, protokol ve katılımcılar toplu fotoğraf çekimi için sahnedeki yerini aldı. Tam bu esnada AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ansızın rahatsızlık geçirerek fenalaştı.
Sarıbaş’ın aniden rahatsızlanması üzerine salonda bulunan partililer ve görevliler hızla harekete geçti. İlk müdahalesi organizasyonun yapıldığı salonda gerçekleştirilen milletvekili, çevredekilerin yoğun desteğiyle kısa sürede kendini toparlamayı başardı. Yaşanan bu üzücü gelişme salondaki konuklar arasında büyük bir endişeye yol açarken, Sarıbaş’ın dinlenebilmesi için alanda hemen güvenli bir alan oluşturuldu.
ÇERÇİOĞLU YANINDAN AYRILMADI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk andan itibaren Seda Sarıbaş’ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Yaşadığı halsizlik nedeniyle ayağa kalkmakta güçlük çeken milletvekiline destek olan Çerçioğlu, Sarıbaş’ın koluna girerek salondan güvenli bir şekilde çıkmasını sağladı.
İLK KONTROL MAKAM ARACINDA YAPILDI
Tören alanından sağduyulu bir şekilde tahliye edilen Seda Sarıbaş, otogarın ön tarafında park halinde bulunan Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun makam otomobiline bindirildi. Bir süre araç içinde dinlendirilen Sarıbaş’ın genel sağlık durumu burada gözlem altında tutuldu. Milletvekilinin, durumunun daha da stabil hale gelmesi amacıyla daha sonra otogarın arka cephesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi idari ofisine geçirilerek istirahate alındığı bildirildi.