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Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçakla tehdit ederek altın zincir ve 3 bin 500 TL gasp eden 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü 18 yaşından küçük.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3 bin 500 TL gasp eden 5 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde 5 şahıs, bir kişiyi bıçakla gasp etti. Mağdur kişinin altın zincirini ve 3 bin 500 lirasını alan şüpheliler bölgeden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 kişilik grubun peşine düştü. Ekiplerin hassas, titiz ve kamera takipli çalışmalarıyla zanlıların kaçış istikametleri takip edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis özel harekat destekli operasyon yaptı. 3'ü 18 yaşından küçük 5 şahıs adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların gerçekleştirdikleri gasp sonrasında birinin elinde paralar diğerinin elinde içki şişeli anları da kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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