İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

157 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

CHP'DEN OPERASYON SONRASI İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir'de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul'da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.

"BU GÖZALTILAR AÇIK BİR SİYASİ TERCİHTİR"

Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor. Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi. Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti. Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür. Biz yargının bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz. Şimdi ilk uçakla İzmir'e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

Alevlerin önüne bir türlü geçilemiyor! İşte yangınlarda son durum
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe

Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıknn_karani:

çok şükür Türkiye özüne dönüyor yaşasın islam yaşasın Osmanlı bu din düşmanlarıdn kurtulma vakti gelmiştir

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ne güzel bir hadis-i şerif demi...canı yananlar sabretsin,can yakanlarda canının yanacagi günü beklesin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

sebep

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcemalettin acar :

halk iradesi ile alamadıkları yerleri,gasp ile almaktır bunun açıklaması.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet yeşil:

yolsuzluk yapana zerre kadar acımam alınsın. ancaaaak, TC vatandasi olarak aynı adaletin akp li belediyeler için de işlemesini isteriz. 7/24 devletin resmi aracı ile ortalarda Fink atmalari yeter. samimi değilsiniz size inanmıyorum....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.