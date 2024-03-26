Üye Girişi
Haberler

İşte vizyon, İşte Ak Parti-Chp Belediyeciği Farkı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyaın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve 5 milyardan fazla insanı temsil eden UCLG- Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yaparken; partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in, kendi döneminde İzmir'de UCLG Dünya Konseyi'ne ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmesi şaşkınlıkla karşılandı. Kaldı ki Dünya Belediyeler Birliği'nin en geniş kapsamlı Dünya Konseyi geçtiğimiz yıl Konya'da yapılmıştı.

Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in, belediye başkanlığı döneminde İzmir'de UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Dünya Konseyi'ne ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmesini şaşkınlıkla karşılandı.

Oysa Konya, geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünya genelinden 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katılımıyla UCLG Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapmış, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a geçmişti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve 5 milyardan fazla insanı temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığı bir birliğin konseyine ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmek aslında CHP belediyeciliğinin ne olduğunun da bir göstergesi.

İşte vizyon, İşte Ak Parti-Chp Belediyeciği Farkı

Geçtiğimiz yıl Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devralan, öncesinde de aynı birlikte eşbaşkan olan AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Altay, "140 ülkeden 240 binden fazla üyesi bulunan ve 5 milyar kentliyi temsil eden UCLG'de aldığımız bu görevle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemize en güzel armağanlardan birini de sunmuş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hal böyle iken sadece UCLG Konseyi'ne ev sahipliği yapmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu söylemi oldukça manidar bulundu.

Uğur İbrahim Altay Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin de Başkanı

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinin yanı sıra Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) başkanlığını da yürütülen Başkan Altay, uluslararası alandaki tecrübesiyle başta pandemi dönemi olmak üzere hem Filistin'in yaşadığı zulüm hem de Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında güçlü bir diplomasi çalışması yürüttü, birliğe bağlı belediyelere yol gösterici oldu.

Konya-Hatay Kardeşliği Örnek Oldu

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla Konya gibi, Türkiye'nin en büyük coğrafyasında hizmet yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl önce 170 proje için söz vermişken 5 yıl sonunda 348 projeyi hayata geçirdi. Özellikle yüreklerimizi sızlatan 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'da ortaya koyduğu çabalarla Konya olarak büyük bir dayanışma destanı yazdı. İlk andan itibaren Hataylıların yaralarını sarmak ve kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak için adeta seferberlik ilan eden Altay, Hatay'da yaptıkları birçok çalışmanın yanındaHabib-i Neccar Cami'sinin restorasyonunu da üstlendi.

Haberler.com / Senem Zafer - Belediye

Uğur İbrahim Altay Tunç Soyer Dünya Belediye Haberler

Bakmadan Geçme

Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title