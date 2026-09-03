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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki Tutuklular İçin İddianame Çağrısı

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'İDDANAMEYİ BİR AN ÖNCE YAZMANIZ GEREKİR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Kaynaklar'da vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldikten sonra Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON...

'İDDANAMEYİ BİR AN ÖNCE YAZMANIZ GEREKİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Kaynaklar'da vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldikten sonra Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "İzmir'de mağdur ailelerle bir toplantı gerçekleştirdik. Onların duygularını, acılarını, beklentilerini kamuoyuyla paylaştık. Bugün tutuklu olan arkadaşlarımla görüştüm. Tunç Soyer, Görkem Duman, Erhan Kılıç, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'yı da dinledim. Buradan yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşı iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil" dedi.

'KİŞİLER NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMELİ'

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse, burada bir sorun vardır. Yetkililerden ricamız eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler ne ile suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa 'Adaleti sağlayacağım' derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil."

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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