İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurlarından Çarpıcı Eylem

İZMİR'de kentsel dönüşüm ve kooperatif mağdurları, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinin önüne kırmızı halı sererek, eylem yaptı. Mağdurlar adına konuşan Ali Alpyavuz, "Bu halı, mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için seriliyor" dedi.

İzmir'de kentsel dönüşüm ve kooperatif projelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan 4 kooperatifin yönetimi ve 1 mağdur kooperatifin üyeleri, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklu bulunduğu İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumları önünde bir araya geldi. Kentsel dönüşüm ve kooperatif mağdurları, ceza evinin önüne kırmızı halı serip, eylem yaptı. İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Üyeleri adına S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, "Bugün Buca Cezaevi önüne kırmızı halı sermeye geldik. Ama bu halı, şatafatın, ihtişamın ya da iktidarın gösterişi için değil. Bu halı, mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için seriliyor" dedi.

'BİZLERİ GÖRMEZDEN GELDİNİZ'

Kırmızı halının tarih boyunca seçilmişlerin ve güçlülerin ayrıcalığını simgelediğini söyleyen Alpyavuz, "Yunan mitolojisinde kırmızı halı, tanrılara ve krallara serilir. Bugün İzmir'de seçilmişler için kırmızı halı serildiğini, ziyaret düzenlendiğini ve kameralar karşısında destek mesajları verildiğini görüyoruz. Ancak birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen bizlere kırmızı halı, ziyaret yok. Dayanışma yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kooperatiflerle ilgili 'kooperatifçilik bir iyi niyettir. Kimse dolandırılmadı, mağdur yaratılmayacak. Çözüm irademiz vardır' dedi. Peki, yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında suç duyurularını okudunuz mu? Şenol Aslanoğlu'nun da içinde bulunduğu bu dosyaları partinizden herhangi biri inceledi mi? Bir kişi olsun mağdurlara gelip, 'bunlar nedir, size ne yaşatılmış' diye sordu mu? Özel, siz Kayseri'deki kooperatif mağdurlarını makamınızda ağırlarken, bizlerin kooperatiflerine zincirler vuruldu. Bizleri görmezden geldiniz, sesimizi duymadınız. 'Çözüm üretiyoruz' söylemleri ile vakit kaybettirdiniz. 'Komisyon kurduk, gelip, her kooperatifi tek tek dinleyecek' dediniz. Komisyonunuz mağdurlardan başka herkesi dinledi. Çözümü geçtik, çabanız bile yok. Sadece Cemil beyin ve Ahmet beyin mağdurlara dayatmaları var" diye konuştu.

'MAĞDURİYETİ AFFETMEYECEĞİZ'

Gerçek adaletin, temsilin, dayanışmanın kimlere nasip olup, kimlere çok görüldüğünü hatırlatmak istediklerini belirten Alpyavuz, şöyle devam etti:

"Kameralar önünde mağdurun değil, seçilmişlerin yanında duranlar, kırmızı halıyı yanlış yere sermektedir. Bizler, hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak, kırmızı halının üstünde yürüyen değil; halının altında ezilenleriz. Bugün kırmızı halıyı onların tutuklu bulunduğu cezaevinin kapısına seriyoruz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bu tiyatroyu izlemeyeceğimizi bilsin. Bu adaletsizliğinizi unutmayacağız, mağduriyeti affetmeyeceğiz."

'FAİZ İLE İSTEDİKLERİ RAKAM 7 MİLYON 700 BİN TL'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'çözdük' diyerek oluşturdukları ödeme planı hakkında da bilgi veren Alpyavuz, "Çivi çakılmamış yerdeki ödeme planında, 2+1'in maliyeti faizler hariç 4 milyon 600 TL. Örnekköy'deki kooperatifimizin yüzde 22 inşaatı bitmiş, ihalesi verilmiş, 2+1 için üyelerden ödedikleri haricinde istedikleri rakam 5 milyon 856 TL. Çivi çakılmamış yere '4 milyon 600 TL' diyen insanlar, para ödenmiş, üzerine bugünün parası ile 5 milyon 856 TL daha istiyorlar. Bunu da faizi ile istedikleri için 7 milyon 700 bin TL'ye çıkıyor. 60 aylık taksitler 95 bin TL'den başlıyor, en son taksit tutarı 220 bin TL oluyor. Bu şartlarda bu ödemeleri kim yapabilir? Yapılan inşaatların önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON logosu var" diye konuştu.