Tunç Soyer kooperatif davasında tahliye oldu ancak cezaevinden çıkamayacak

Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak da adlandırılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında ara karar açıklandı.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETONGenel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklu bulunduğu 65 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında söz alan sanıklar ve avukatları ile mağdurlar ve avukatları da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtip, yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulundu. Raporun eksik olduğunu savunan mağdurların avukatı Nilgün Dağdelen, "Müteahhit bulamadığınız işe İzmirlileri soktunuz. Ödemeler karşılığında inşaatlar olması gereken noktada değiller. Kooperatif dosyaları ile bu dosyalar birleştirilmeden doğru yargılama yapamayız. Bilirkişi raporunda eksiklikler mevcut" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Örnekköy 3'üncü Etap Etap İş Dünyası Yapı Kooperatifi avukatı, şikayetçi olmadıklarını söyledi.

"İNŞAAT İMALATLARI İLERLEMEDİ"

Duruşmada söz verilen İZBETON Kentsel Yapı Birim Şefi olan A.G., Gaziemir'de zemin sıkıntısı sebebiyle yer tesliminin 6-7 ay geç yapıldığını söyledi. A.G., "Gaziemir'de zeminde öngörülemeyen zemin iyileştirme çalışması gerekti. O sebeple teslim süreci 6-7 ay kadar geç teslim edildi. Gaziemir'de yer teslimi yaptıktan sonra inşaat imalatları ilerlemedi. Bu yüzden uyarı yazıları yazdık. 4'üncü etabın yüzde 90'lara gelmesi lazımdı ama seviye yüzde 30'larda kaldı. Kamu zararına yönelik tespitimiz olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısına uyarak inşaatı durdurduk" dedi.

"BAŞKANLIK OLURUYLA DURDURDUK"

Söz alan Şenol Aslanoğlu tanığa, "Sayıştay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bulguları doğrultusunda inşaatı durdurduğunuzu söylediniz. Yazı, Nisan 2023'te gönderildi. Siz inşaatı neden Temmuz 2024'te durdurdunuz" sorusunu yöneltti. A.G, "Başkanlık oluruyla gelen yazıyla durdurduk" şeklinde cevap verdi. A.G, kooperatifler ile iş yapılacağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiklerini ve durumdan haberdar olduklarını söylerken, Uzundere'de 2 ada için henüz ruhsat alınmadığını da belirtti. Tanık ayrıca Tunç Soyer'in görevine devam etmesi durumunda inşaatların bitebileceğini de sözlerine ekledi.

"KOOPERATİF ONAYIMIZ OLMADAN BETON DÖKTÜ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda çalışan Ö.Ç., "Kooperatiflerle başlangıçta hiçbir diyaloğumuz yoktu. Sonrasında kooperatiflerin yapım kısmında da yer aldığını görünce diyaloğa geçtik. İnşaatlar kooperatiflerle başladı ama bize yazı olarak yaklaşık 6 ay sonra bildirildi. Mühürleme benim şefliğim döneminde oldu. Örnekköy 4'üncü etapta projeye aykırı imalat vardı. Düzeltilmesiyle ilgili çabamız oldu. Kooperatif onayımız olmadan beton döktü. Biz de belediyeye bildirimde bulunduk. Uygun olmayan yer tamamen yıkılıp yeniden yapıldı. Süreç, 5 ay kadar sürdü. Demir eksiklikleri vardı, projeye uygun olmayan imalatlar vardı ve yanlış kalıp kullanılmıştı. Kooperatif yetkilisi Çağlar bey iznimiz olmadan gelen miksere beton döktürdü. Tüm inşaatın durdurulması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bize kooperatiflerin inşaat yapma yetkisi olmadığını belirttiği yazısıyla oldu. Biz inşaatın durdurulmasını yazıyla İZBETON'a bildirdik. İZBETON, inşaatları durdurdu" ifadelerini kullandı.

"ORGANİZASYON ZAYIFLIĞI VARDI"

İnşaatların zamanında bitmeyeceğini savunan tanık, "Kooperatifler işe başladığında bir organizasyon zayıflığı vardı. Biz bu konuda İZBETON'a uyarıda bulunduk ve böyle giderse yetişemeyeceğini söyledik. Kooperatiflerin organizasyon konusunda zayıflıkları vardı. İnşaatlar durdurulmasa da sözleşme zamanında bitmezdi" dedi.

"TUGAY BİZİMLE BİR KERE GÖRÜŞMEDİ"

Tanık olarak dinlenilen Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Uslu, "Son 2 yıldır inşaatlarımız neden durdu? Kalan inşaatlar neden çürümeye terk edildi? 2 yıldır görevde olan Cemil Tugay bizimle bir kere görüşmedi. Tunç Soyer devam ediyor olsaydı inşaatlar biterdi. Cemil Tugay geldiğinde devam ettirseydi 3'üncü etap tamamen biter, 4'üncü etabın da yarısı biterdi. İnşaatlar devam etse bunlar olmazdı" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Savunmaların ardından iddia makamı mütalaasını sundu. İddia makamı, yeminli bilirkişilerin kamu görevli olmalarının tarafsızlıklarını etkilemeyeceğinden bilirkişi heyetinin reddi taleplerinin reddi, yeni bilirkişi raporu aldırılması kararının heyete bırakılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulü, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve adli kontrol hükümlerinin de devamı yönünde görüş bildirdi.

"5 DURUŞMADIR 'DOLANDIRICILIK' İMASI GEÇMEDİ"

Mütalaanın ardından söz alan Tunç Soyer tahliye talebinde bulundu. Soyer, "Sabahtan beri her şeyi konuştuk ama dolandırıcılığı konuşmadık. Beş duruşmadır dolandırıcılık iması geçecek mi diye bekliyorum. Geçmedi. Kaç duruşma daha yapılırsa yapılsın geçmeyecek. Ama biz 6 aydır 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hapisteyiz. Yetmedi 2'nci suç, 'zimmete yardım' suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun 'bu model yanlıştır' denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve 'hukuksuzluk yoktur, devam edin' diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim" dedi.

MAHKEME BAŞKANI RAHATSIZLANDI

Diğer tutuklu sanık Heval Savaş Kaya da tahliye talebinde bulundu. Kaya savunma yaparken mahkeme başkanı rahatsızlanarak duruşmaya ara verdi. Mahkeme başkanının tansiyon problemi yaşadığı öğrenilirken bir süre sonra duruşmaya kaldığı yerden devam edildi.

SOYER VE KAYA'YA TAHLİYE

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın oy çokluğuyla yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebinin kabulüne ve eksik belgelerin beklenmesine hükmedip davayı 26 Mart'a erteledi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAKLAR

Bu arada Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklandıkları için tahliye olamadı.