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Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı

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CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partinin başına geçmek istediği iddialarını doğruladı. Soyer, yaptığı açıklamada "Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette genel başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İkili CHP'deki kurultay süreci başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

SOYER: NEREDE İHTİYAÇ OLURSA ORADA OLACAĞIM

Barış Yarkadaş'a görüşmeyle ilgili detayları aktaran Tunç Soyer, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk. Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım" dedi.

"SON NEFESİME KADAR SÜRDÜRECEĞİM"

Açıklamasının devamında siyaseti son nefesine kadar sürdüreceğini ifade eden Soyer, "Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA VAZGEÇMEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün verdiği bir röportajda "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Tunç Soyer Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Barış O. B.:

İzmir'e memleketi olmayan adamın memlekete ne faydası olacak. Hepiniz koltuk sevdalısısınız.

66
4
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İnsan Doktoru:

Bu siyaset nasıl bir şeyse giren bırakamıyor.

41
2
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Mehmet Vatandaş:

otur oturduğun yerde

30
3
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ayşe kart :

Genel Başkan olsun CHP % 5 oy anca alır.:)

4
0
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YalancıSavar:

Tunç Soyer kim yaaa... İzmir in birkaç ana cadde hariç bir de sahil. gei kalan bütün mahalleler, 1980'leri yaşıyor hala... Bırak mevcut başkan kalsın.

1
0
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Hamit Fidan:

What

0
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