İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 157 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıkarken, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

157 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 157 kişi gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış

CEMİL TUGAY ŞİKAYET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayetiyle başladığı öğrenildi. Tugay'ın eski başkan Tunç Soyer ve ekibi hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soyer, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma, Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor. Suçlamalar, örgütlü suç kapsamında ele alınıyor. 2020 yılında merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası olan bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İzmir'i de etkilemişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış

ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu depremin ardından belediyenin şirketi İZBETON'a kentsel dönüşüm yetkisi verilmişti. Süreç içinde çalışmalara başlandı ancak bir süre sonra savcılığa şikayette bulunan vatandaşlar oldu. İşte bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılıp, soruşturma için izin istendi. Gelen izin sonrasında bu sabah saatlerinde operasyon başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamışCHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu.

"İZBETON ŞİRKETLERİ ELİYLE YOLSUZLUK"

Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı; "İzmir Büyükşehir Belediyesi/İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)

Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)

Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)

Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)

Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)

Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )

Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )

Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )

Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıA. Erol:

nokta atış. bütün belediyeler rüşvet işinde ve hiçbiri çalışmıyor. mallarına ve hesaplarına el konmalı.

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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Peki Ankara'da Melih Gökçek hakkındaki belgeli, kanıtlı, sahitli ispatli 105 adet mahjemelere verilmiş dosya birilerinin talimatı ile İçişleri bakanlugi tarafından neden sirusturma yasağı kondu ??? Akp li olduğu için olabilir mi ?? Adalet sana ayrı bana ayrı çalıştığı ortada , daha ne ötüyorsun, akp nin düdüğü....

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Haber YorumlarıBasin:

Yok be akp erdogan işidir buda ??

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gerçekten yolsuzluk yapan kim olursa olsun hesabını versin partizanlık yapıp haramileri savunacak değilim Allah kul millet yetim devlet hakkı yiyenin sevdiklerinden çıkarsın ama bu ak partililer evliyamı haklarında hiç yolsuzluk dosyası yok

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Haber YorumlarıMGk:

Hırsızlık o kadar arşa çıkmışki chp'liler bile dayanamıyor

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bunu ak parti diyeceklerdi bu olmadı tiyatro algı oyunu başlamadan bitti

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