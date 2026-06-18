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Eski İzmir Baro Başkanı Yücel hayatını kaybetti

Eski İzmir Baro Başkanı Yücel hayatını kaybetti
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İzmir Barosu eski başkanlarından Avukat Özkan Yücel (61), evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yücel, 2018-2022 arasında iki dönem baro başkanlığı yapmış ve Tunç Soyer'in avukatlığını üstlenmişti.

İZMİR Barosu eski başkanlarından Avukat Özkan Yücel (61), hayatını kaybetti.

İzmir Barosu eski başkanlarından Avukat Özkan Yücel, bugün evinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelere göre Yücel'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. 2018-2022 yılları arasında iki dönem üst üste İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürüten Yücel, son olarak İZBETON kooperatif davasında yargılanan Tunç Soyer'in de avukatlığını üstleniyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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