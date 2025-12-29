CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'de tutuklu partilileri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye iştiraki İZBETON AŞ'nin eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, Mehmet Murat Çalık'tan geçen hafta biyopsi alındığını ancak daha ileri bir tetkik istenildiğini söyledi.

Çalık ile ilgili hazırlanan iddianameyi incelediklerini belirten Özel, suçlandığı ve ceza alabileceği hiçbir şeyin olmadığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Soyer ve Kaya için tahliye beklenildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Birtakım mağduriyetler üzerinden ki haklı mağduriyetler üzerine, hep hak verdiğimiz mağduriyetler üzerine tartışma yürüyordu. Bugün soruşturması yapılan kooperatif en ileri durumda, yüzde 60'ların üzerinde ilerlemesi olan kooperatif, hızla bitirilmesine yönelik bir irademiz var. Kötü durumda olan kooperatiflerle ilgili de anlaşmalar yapıldı, tarih kondu. 2027 Şubat'ta evler teslim edilecek, bu sorunu görüp halletmeye çalışıyoruz."

Özel, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" iddiaları kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin, "Herkes için adalet, herkes için tutuksuz yargılama beklediğimizi ifade ediyoruz. Bugünkü soruşturma elbette açılabilir. Her soru sorulabilir. Biz soruyu sormayın dersek yanlış yaparız. Sorular sorulsun, cevaplar alınsın, kanıtlar ortaya konsun ama bu işler yapılırken kimse yılbaşı üstü artık ailesinden çoluğundan, çocuğundan, yakınlarından daha fazla uzakta kalmasınlar." ifadelerini kullandı.

"Tutuksuz yargılamalar döneminin bir an önce başlaması lazım"

Türkiye'deki cezaevlerinde 500 bine yakın tutuklunun bulunduğunu belirten Özel, milyonlarca kişinin cezaevindeki yakınlarını beklediğini, bununla ilgili toplumsal bir mutabakat sağlanması gerektiğini kaydetti.

İnfaz yasasının değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, "Herkese tutuklama veren bu çılgın anlayıştan vazgeçilmesi, kısa yargılamalar ve tutuksuz yargılamalar döneminin bir an önce başlaması lazım. Her vatandaşı tehdit, her konuşanı terörist, her duygusunu, düşüncesini ifade edeni, ülke açısından beka sorunu gören, bu edilgen, kendi vatandaşından korkan devlet anlayışından bir an önce kurtulmak lazım. İçeride yakınları olanları ve içerideki bütün cezaevlerinde yatanları da yeni yıl münasebetiyle bir kez daha selamlıyoruz. Suçtan zarar gören herkesin hassasiyetlerinin dikkate alınacağı bir toplumsal mutabakatla bu cezaevi mevcutlarının hızla düşürülmesi gerekir, bunu ifade ediyorum." diye konuştu.