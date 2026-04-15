Haberler

İZBETON soruşturmasında Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'na bir tutuklama daha

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlükler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer bazı siyasetçiler tutuklandı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 şüphelinin ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Erkol'un da aralarında bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin halen arandığı bildirildi.

DÜN İFADE VERDİLER

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla yer alan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, dün çağrıldıkları savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soyer, Kaya ve Aslanoğlu geçen günlerde düzenlenen zimmet soruşturması kapsamında da tutuklanmışlardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

