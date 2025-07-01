Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

157 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 157 kişi gözaltına alındı.

CEMİL TUGAY "ŞİKAYET ETTİ" İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayetiyle başladığı iddia edilmişti. Tartışma yaratan iddia üzerine Cemil Tugay'dan bir açıklama geldi.

Yerel haber sitesi Gündeme Bakış'a konuşan Tugay, hiçbir suç duyurusunda bulunmadıklarını belirterek "Şu anda gözaltına alınanlar arasında genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız da var. Bunların her biri bizim için kıymetli. Haksız bir suçlama var" dedi.

Tugay'ın sözleri şöyle:

"İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikayette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Kooperatif konusuyla ilgili Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz aylarda inceleme yaptı ve gitti. 2025'in Şubat ayında savcılık bizden geçen yıllarda İZBETON ihaleleriyle ilgili dosyaları istedi. Onları yolladık. Özellikle vurgulamak istiyorum Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer'le ilgili hiçbir incelememiz de yok. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, iki daire başkanımız da gözaltına alınanlar arasında… Bunlar bizim için kıymetli isimler. Haksız bir suçlamayla karşı karşıyalar."

SUÇLAMALAR NELER?

Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soyer, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma, Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor. Suçlamalar, örgütlü suç kapsamında ele alınıyor. 2020 yılında merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası olan bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İzmir'i de etkilemişti.

ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu depremin ardından belediyenin şirketi İZBETON'a kentsel dönüşüm yetkisi verilmişti. Süreç içinde çalışmalara başlandı ancak bir süre sonra savcılığa şikayette bulunan vatandaşlar oldu. İşte bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılıp, soruşturma için izin istendi. Gelen izin sonrasında bu sabah saatlerinde operasyon başladı.

"İZBETON ŞİRKETLERİ ELİYLE YOLSUZLUK"

Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı; "İzmir Büyükşehir Belediyesi/İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle: