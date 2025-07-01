İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında "Kooperatif", "Araç Kiralama İhalesi" ve "Yapım İhalesi" dosyaları incelenerek hazırlanan raporda, kamunun, İZBETON AŞ'nin ve kooperatif üyesi mağdurların uğradığı zarar ile yapılan yersiz ödemelere ilişkin bilgiler yer aldı.

MAĞDURLAR YAKLAŞIK 42 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Raporda, İzmir Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında İZBETON AŞ ile kooperatifler arasındaki anlaşmada yapılan usulsüzlükler nedeniyle 463 kooperatif üyesinin mağdur edildiğine dikkat çekildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla mağdurların 41 milyon 935 bin 79 lira zarara uğratıldığı belirtilen raporda, "Gaziemir ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat eden kooperatif mağdurlarının kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin kooperatifler ve İZBETON AŞ arasındaki anlaşmalar sırasında yapılan usulsüzlükte, İZBETON'un zararı tespit edilemedi." ifadesi kullanıldı.

İZBETON'UN ZARARI 973 MİLYON LİRAYI BULDU

Raporda, 2021-2024 yıllarındaki harcamalarda da usulsüzlük tespit edildiği belirterek, konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suiistimaller sonucu 5 milyon 937 bin 136 lira İZBETON AŞ'nin zarara uğratıldığı ifade edildi.

"Araç kiralama" ve "Yapım" ihalelerinde ise gerçekleşmeyen işlerin yapılmış gibi gösterilerek fazla fatura kesildiği, bu yolla toplamda 243 milyon 305 bin 735 lira kamu zararı ile 224 milyon 752 bin 724 lira yersiz ödeme yapıldığının belirlendiği bilgisi verildi.

Raporda, arvento kaydı olmayan araçlarla ilgili bilirkişilerce İZBETON AŞ'nin 967 milyon 326 bin 288 lira zarara uğratıldığının tespit edildiği belirtildi.

49 MİLYON LİRA YERSİZ ÖDEME

Araç ve iş makinesi kiralamaları ile asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım, onarım ve yenileme yapım işlerinde "ihaleye ve edimin ifasına fesat" karıştırıldığı, fahiş fiyatlarla alım yapıldığı belirtilen raporda, toplamda 37 milyon 867 bin 595 lira kamu zararı ile 49 milyon 877 bin 303 lira yersiz ödemeye yol açıldığı ifade edildi.

281 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Rapora göre, 3 ayrı suç dosyası kapsamında yapılan incelemede, kamu zararının 281 milyon 173 bin 33 lira, yersiz ödemenin 274 milyon 630 bin 3 lira, İZBETON AŞ'nin zararının 973 milyon 263 bin 42 lira, kooperatif üyesi mağdurların zararının ise 41 milyon 935 bin 79 lira olduğu belirlendi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 157 şüpheliden 126'sı gözaltına alınmıştı.