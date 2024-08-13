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CHP'de başkanlık tartışmaları! Özgür Özel'e rakip çıktı

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31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in CHP'nin başına geçmek istediği öne sürüldü. Tunç Soyer'in önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile bir araya gelerek destek isteyeceği de gelen bilgiler arasında...

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in isteğiyle 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği olağanüstü kurultay kararı alındı. Koltuğu Özel'e kaptıran CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu parti içinde yeniden aktif bir rol almak için çalışmalarına devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş ise başkanlık yarışıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

BOMBA TUNÇ SOYER İDDİASI

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaşan Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.

CHP'de başkanlık tartışmaları! Özgür Özel'e rakip çıktı

"CİDDİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"

Açıklamasının devamında Soyer'in Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan destek isteyeceğini ifade eden Yarkadaş, "Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA VAZGEÇMEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün verdiği bir röportajda "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Belediye Başkanlığı Özgür Özel Tunç Soyer Tunç Soyer Özgür Özel İzmir Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

emrah king:

özel iyidir bu adamdan

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9
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Sukru Karaca:

senden olmaz dayı..

53
8
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Fatih Sultan:

ıyyy

29
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Hasan Bilen:

Allah korusun aman haaa

24
5
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Naci Büyükkal:

Cehape Partisi bölünüyor. :)))))))

10
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Pc Copat:

ama kafamız nasıl güzel...

11
5
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Halil çağrı Çevik:

Kell imana gel

4
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Tahir Balkan:

bak bu olmazz..

8
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Sihirbazın Çırağı:

iktidar ve muhalefet ayrımı bu statükoda bir ortaklık sergiler; nasıl iktidar olma iddasındaki kukla yöneticiler maaş aldıysa onların hükümetleri süresince muhalefet olma iddasındakiler de maaş almaktan hiç geri durmamışlardır. Bir de meclise girmeyen, iktidara da muhalefetine de oy vermeyen gerçek muhalifler var öyle islamcı filan da değiller sadece kurgulanan oyalama mekanizmalarını bir de oy vererek onaylamayı reddediyorlar ve itirazlarını cömertce ücret istemeksizin fikren yayıyorlar. AORO

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Haydar Bayram:

Özgür özel Başkan

0
0
yanıtYanıtla
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