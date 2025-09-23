İZBETON Davası: Eski Başkan Soyer ve CHP İl Başkanı Yargılanıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davanın 3'üncü oturumunda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 11'i tutuklu 65 sanığın yargılanmalarına bugün de devam edilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında; aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da olduğu bazıları tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı.

3 FARKLI İDDİANAME HAZIRLANDI

İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından 'Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında; 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. Yine başsavcılık tarafından 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında da 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ise 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması cuma günü görülmeye başlandı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda ilk gün Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık, savunmalarını yaptı. Soyer ve Aslanoğlu'nun yanı sıra tüm tutuklu sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulundu.

Dün görülen 2'nci oturumda tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Gün boyu süren oturumda söz akan sanıklar beraat talebinde bulundu.

TUTUKSUZ SANIKLARIN SAVUNMALARI SÜRECEK

Davanın bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde mahkeme salonundaki 3'üncü oturumunda tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edilecek. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından şikayetçi beyanları ve avukatlarının savunmalarına geçilecek.