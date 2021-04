Terazi Burcu Kadını Özellikleri: Terazi Kadını Hakkında detaylar...

Terazi burcu kadını özellikleri: Bir Terazi kadını en akıllı, cilveli, sevimli ve samimi bir tanesidir kadın Zodyak'ın! Zarafeti ve kadınlığı utandırıyor ama aynı zamanda vahşi bir yanı var. Aynı zamanda romantik bir idealist olan bir entelektüel. İşte terazi kadını hakkında detaylar...

Terazi bir hava burcudur ve Teraziler, diğer insanların yanında olma sevgisiyle bilinir. Teraziler inanılmaz derecede işbirlikçi ve adildir ve sosyal bağlantının gücüne sıkı sıkıya inanan bir işarettir. Teraziler etraftaki en ilginç ve zeki insanlardan bazılarıdır ve sunacakları çok şey vardır. Aşağıda, Terazi'nin temel özelliklerinden, Terazilerin başkalarıyla nasıl ilişki kurduğundan ve Terazi olmak ve hayatınızda Terazi ile iyi geçinmek için tavsiyelerde bulunacağız.

TERAZİ KADINI ÖZELLİKLERİ

Terazi Kadını: Genel Bakış ve Kişilik Özellikleri

Terazi burcu kadınları, elma şekeri yemek için yerel karnavala otostop çekiyor olsalar bile, her zaman vahşi ve eğlenceli bir maceraya hazır olan türden bir kadın olan zodyakın en özlü "manik peri rüya kızı" olarak bir üne sahiptirler. Dönme dolapta gezintiye çıkmak.

Vintage fotoğraf kabininde sizi öpüp aptalca suratlar çekerken fotoğraf çekmek istiyor, kır çiçekleri çayırlarında baloncuklar patlatmak istiyor ve ona aşık olmanızı istiyor. O, görünüşte kendiliğinden olan tarihlerin yarattığı görüntüleri seven ve ölümsüz bir romantik kişiliktir - ve sosyal medyada yayınladığı mükemmel resim maceralarını değil, anlık ve otantik görünmesini sağlamak için iyi bir denge kurar. parlak veya yapmacık. Denge altında doğmuş olanlar için anahtar kelimedir Scales işareti Terazi yerlileri hep hayatlarında denge arıyorlar çünkü -.

Bu işaret için bir başka anahtar kelime de zevktir. Terazi burcu bir kadın eğlence, kahkaha, neşe ve güzellik ile büyür. Özgür hissetmeyi ve onu hafif tutmayı seviyor, içgüdüsel olarak özellikleri kendisine çok olumsuz ya da ağır gelen insanlardan uzaklaşıyor. Bu bebekler çok fazla çabalamamaktan ve işleri soğuk tutmaktan gelen doğal bir soğukkanlılığa sahipler. Tarzları güncel ve uyumludur, ancak her zaman çekici ve rahattır.

Terazi kadını aynı zamanda harika bir güzellik olarak bilinir - görünüşü gelenekselden daha az olsa bile, herkesin aşık olduğu kız olarak bilinir. HWR yönetici gezegen Venüs sonuçta. Ve bu bilgiyi, herhangi biriyle konuşmasını ve flört etmesini kolaylaştıran bir güvenle kullanıyor.

Terazi Kadını: Aşk ve Seks

Terazi burcu bir kadın, uzun süreli partnerine ya da sürekli değişen bir dizi değişen sevgiliye her zaman aşık gibi görünüyor. Bu sevdalı bayanlar asla tam anlamıyla yerleşemeyebilirler, ancak uzun süre partner olurlarsa, geleneksel bir evlilikleri olmayabilir.

Çok kıskanç olma eğiliminde olmayan açık fikirli yoldaşlar, dizginlenmeyi asla takdir etmeyen özgür bir Terazi için iyi eşleşmeler yaparlar. İşaretinizin özgür ruhlu Terazi ile uyumlu olup olmadığını hiç sorguladınız mı? İstediği her şeyi yapmakta tamamen özgür olduğunu bildiği sürece, sık sık yaptığı bağlılığa oldukça sadık kalacaktır

Bazı Teraziler "mükemmel sevgili" fantezisine biraz fazla sarılırlar ve sadece rüya versiyonu insan yanılabilirliği ve kusurlarının sert gerçekliğinden çok uzaklaşırsa hayallerini yitirebilir. Romantizm, sevgilisinin tüm yönlerini kabul edebildiği zaman bir Terazi için hüküm sürebilir. Bu, bu kişiyle ilgili her şeyi sevmesi gerektiği anlamına gelmez, sadece mükemmel bir şekilde kusurlu olmasına izin vermenin bir yolunu bulur.

Aynı zamanda, Terazilerin gerçek kişiliklerini paylaşmayı seçtikleri kişiye açıklamaları gerekir. Her şeyi hafif tutmak için acısını ve en derin acılarını gizleme eğilimi olabilir. Herhangi bir sendikada her iki ortağın katkısı eşit ve karşılıklı hissetmelidir, yoksa Terazi ilişkiden vazgeçmenin bir yolunu bulacaktır.

Çılgınlıklarında düzensiz ve hatta en parlak dönemlerinde bile karışık oldukları bilinen Terazi kadınları, fantastik aşıklar, ilişki sanatlarında ve şehvetli zevklerde ustalaşmalarıyla ünlüdür .

Cinsellik ve dokunma, Venüs'ün yönettiği bir Terazi için ekmek ve su gibidir. Onlardan asla vazgeçmelerini beklemeyin.

Terazi Kadını: Ev Hayatı ve Aile

Terazi burcu kadını, yaşam alanını sevdikleriyle fikirlerini, yemeklerini ve iyi arkadaşlıkları paylaşmak için bir sığınak haline getirmekten hoşlanır. Evi havadar ve aydınlık hissediyor ve genellikle oldukça modern ya da farklı bir amaca yönelik dekorun hayranı, basit, temiz çizgilerden hoşlanıyor: çok sayıda soluk, nötr tonlar ve siyah-beyaz geometrik desenler. Doğal ışıklandırma bir Terazi için çok önemlidir ve her zaman sert veya çirkin ışıklandırmadan kaçınır. Çok sayıda pencere ve tavan penceresi bu hava işaretine hitap edecek ve kişisel yatak odası veya stüdyosu bir çatı katında üst katta olabiliyorsa, bu en iyisi - her zaman yükseltilmiş bir perspektif seçecektir.

Terazi burcu bir kadın, evinin tüm yönlerini uyumlu bir şekilde bütünleştirmeyi başarır, böylece mutfak oturma odasına kolayca akar ve çocukları olsa bile, eşyaları eve asla hakim olmaz. Çevresinde birlik ve uyum özellikleri vardır, bu nedenle tüm evin ortak bir estetiği veya teması odadan odaya çılgınca dağılmayacak.

Dünyasındaki her şey temiz ve güzel tutulur ve orada burada taze çiçek vazolarının olmasını sever. Rahat bir stile giderken bile, bir Terazi onu kolayca giydirebilir ve alanını çok cilalı ama yine de tamamen iddiasız hissettiren ilgisiz bir ihtişama çevirebilir. Dengesizlik duygusundan nefret eden Terazilerin kişiliği için simetri duygusu esastır. Feng shui üzerinde çalışabilir ve rahatsız edici öğeleri akan evlerinden kaldırabilirler.

Annelik, görünüşte kolaylıkla çok görevli olmanın aşırı başarılarına imza atan birçok Terazi kadına kolayca gelir. Karşılığında annelerine güven ve saygı geliştiren çocuklarıyla basit bir konuşma tarzları var. Terazi ebeveynliği, mizah ve merakın eğlenceli bir karışımıdır ve bir Scales annesi , çocuklarına her zaman bağımsız insanlar gibi davranır ve bu da soyunda kendine güven ve güçlü bir benlik duygusu yaratır.

Terazi Kadını: İş Hayatı ve Para

Terazi burcundaki bir kadının kariyer yoluna alışması ve çizgisini bulması biraz zaman alabilir. Yıllarını yirmili yaşlarında ve hatta otuzlu yaşlarında, fikirden fikre geçerek geçirebilir, çok sayıda serbest çalışma yapabilir, sonunda sönüp giden küçük projeler başlatabilir ve genellikle sadece yan koşuşturmanın kraliçesi olabilir. Buna rağmen, her zaman istikrarlı bir şekilde çalışıyor ve asla gerçekten sallanıyor gibi görünmüyor. Büyüdüğünde ne olması gerektiği ya da kendini ya da yaşam amacını nasıl tanımlayacağı konusunda çok fazla endişe yok çünkü elini uzattığı her şey büyük resmin bir parçası gibi geliyor.

Bazı nedenlerden dolayı, tüm bunlara rağmen, Teraziler genellikle amatör olmakla veya uzay gevreği gibi muamele görmekle suçlanmazlar, çünkü her zaman bir şeyler yaparlar - ya da genellikle birkaç şey yaparlar. Diğer insanların çoraplarını değiştirdiği gibi işe başlarlar ve bu nedenle biri katlandığında çok fazla strese girmezler, çünkü zaten bir sonrakine geçiyorlar. Yeni girişimlere başlamanın kavramsal yönüne bayılıyorlar: logoyu tasarlamak, evcil hayvan projelerinin erişimini hayal etmek ve sosyal medya aracılığıyla bir vızıltı geliştirmek. Ancak bu gelişen işletmelerin çoğu bir süre sonra terkedilir veya bir şekilde organik olarak tamamen başka tür bir işe dönüşür.

Terazi burcundaki bir kadının enerjisini kendisi için gerçek anlamı olan bir şeye, özellikle aktivizme veya daha fazla eşitlik ve denge yaratmaya yardımcı olmayı içeren herhangi bir işe odaklaması en iyisidir. Çoğu zaman bir Terazi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikten etkilenecek ve çözümün bir parçası olmaya çabalayacaktır. Her zaman somut bir şeye tezahür edemediği yüce ideallerin klasik Terazi özelliği, sürekli mücadelesidir.

İş/ yaşam dengesi, dikkatli olmazsa, aynı anda pek çok şeyi hokkabaz kılarsa bir sorun haline gelebilir. Ama her nasılsa bu parlak dinamo her şeyi hallediyor, sanki bankada her zaman gökyüzündeki tüm kalelerini havada tutmaya yetecek kadar varmış gibi görünüyor.

Terazi Kadını: Hediye Rehberi

Terazi burcu bir kadın, güzel görünümünü vurgulayan ve Venüs'ün yönettiği özelliklerine hitap eden düşünceli hediyeleri takdir eder.

Aşk Tanrıçası gibi, Terazi burcu kadınlarının çoğu uzuvlarını değerli süslemelerle süslemekten ve güzel buklelerini hoş bir şekilde işlenmiş saç taraklarına yerleştirmekten keyif alacaklardır. Teraziler, yaşları ne olursa olsun, kostüm dolabının etrafında dönen küçük bir çocuğun zevkiyle giyinmeye her zaman yaklaşacaktır.

Günlük kullanımları oldukça modern, şık ve zarif olma eğiliminde olsa da (çok sayıda gri, beyaz, sağlam ipek ve altın veya gümüş renkli mücevherleri düşünün), bu güzelliği seven hava işareti, birinin süslemesindeki oynaklığı ve zevki takdir etmeyi asla bırakmayacaktır. öz.

Yaldızlı camıyla kendi yüzüne bakan bir Terazi, gerçekten de hepsinin en güzeli - ve ilginç bir el aynası, özellikle Venüs'ün sembolünün (ve kadının sembolünün) bir el aynası olduğu düşünüldüğünde, mükemmel bir hediye olur.

Antikalara bakıyorsanız, art deco döneminden siyah, beyaz veya gümüş renkte bir şey kullanmayı düşünün. Yerli Amerikan ve Meksika takıları da genellikle çekiciliğe sahiptir - ancak geometrik öğeler ve ilginç çizgilerle modern bir görünüme dönüşen eski şeylerle devam edin. Bu stilleri, üzerine işlenmiş arabeskler ve çok fazla rozet ile huysuz-tozlu rokoko biblolara tercih edecekler.

Terazi burcu kadınları kabaca yapılmış veya gösterişli her şeyden nefret ederler, bu yüzden onlar için alışveriş yaparken iyi bir zevk ve anlayış kullanın ve unutmayın - romantiktirler, bu yüzden şüphe duyduklarında, taze çiçekler ve bir aşk şiiri her zaman işe yarar.

İlişkilerde Terazi Özellikleri

Terazi kişiliğinin sosyal ortamlarda geliştiğini biliyoruz. Terazilerin belirli ilişkilerde neye ihtiyaç duydukları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak önemlidir, çünkü eğer Teraziler gerçek Teraziler ise, takip etmeleri gereken çok sayıda ilişkiye sahip olmaları muhtemeldir.

Romantik

Terazi burcunun en kötü şöhretli özelliklerinden biri aşk sevgisidir. Teraziler güzelliğe ve heyecana yönelme eğilimleriyle kolayca sevgiyle sarhoş olurlar. Bununla birlikte, Teraziler çok sayıda flörtün tadını çıkaracak ve romantik partnerlerle birlikte olmanın tadını çıkaracak olsa da, kararlı ilişkiler söz konusu olduğunda çok ciddiler. Hayat partnerleri söz konusu olduğunda dikkatlice seçerler.

Platonik

Bir Terazi ile harika zaman geçireceğiniz kesin. Teraziler çok eğlenceli olmanın yanı sıra yeni şeyler denemeyi severler ve hayatlarındaki insanların açık fikirli olmalarına ve kalmalarına yardımcı olurlar. Kendilerini hayatlarındaki insanların da dengeye kavuşmasını sağlamaya adamışlardır ve Terazi'nin dışa dönük doğası ve idealizmi arkadaşlarına ve ailelerine zarar verebilir .

Profesyonel

Liderlik Terazilere doğal olarak gelir ve bu nedenle liderlik becerilerinin ve yaratıcılıklarının parlamasına izin verildiğinde profesyonel olarak mükemmelleşirler. Teraziler, proje geliştirmek için yalnız bırakıldıklarında en iyisini yaparlar. Bununla birlikte, Teraziler en iyi takip yöntemine sahip değildir , bu nedenle etraflarının, yön verme ve işleri halletme konusunda iyi olan topraklı insanlarla çevrili olduğundan emin olmak da önemlidir.

Teraziler için Öneriler



# 1: Kariyerinizde kendiniz için yeni zorluklar yarattığınızdan emin olun. Bir Terazi olarak, işleri sık sık değiştirmen gerekecek, bu yüzden düzensiz görünmekten kaçınmak için bu enerjiyi tüm grubun yararına olacak yeni fikirlere aktarabilirsin.

# 2: Gerçek renklerinin görünmesine izin vermekten çekinme. Olduğunuz gibi büyük ve sadık arkadaş olun ve şefkatiniz ve idealizminiz için sizi yargılayan insanlarla zaman kaybetmeyin.

# 3: Sıkıldığınızda manipülasyona yönelirsiniz, bu yüzden huzursuz hissetmeye başladığınızda daima kendinizi kontrol etmeye çalışın. Bu enerjiyi yaratıcı projelere veya gönüllülüğe yönlendirin.

# 4: Kendinize karşı dürüst olun. Teraziler hatalarını kabul etmekte zorlanırlar. Bunları olumsuzluk olarak düşünmeyin, sadece biraz daha fazla dikkat gerektiren bir parçanız. Nerede iyileştirmeniz gerektiğini bildiğinizden emin olun, çünkü aksi takdirde anlamsız insanların üzerinden geçerek bazı çatışmalara yol açabilirsiniz.

# 5: Yüzleşmeden bahsetmişken - bunu sakince ve erkenden ele alın. Biriyle yüzleşmek zorunda kalırsanız, konularınızı önceden belirlediğinizden ve konuşma zorlaştığında bile ona bağlı kaldığınızdan emin olun .

Terazi İle İlgili İpuçları

# 1: Övgü bir Terazi kişiliği için her şeydir. Dışadönüklerdir ve dışa dönük şefkat belirtileri, ilişkinin erken safhalarında iyilik kazanmanıza ve kıvılcımı canlı tutmanıza yardımcı olur.

# 2: Kavga etmeyin veya bir Terazi'ye karşı aşırı eleştirel davranmayın . Teraziler yüzleşmekten kaçınır, bu nedenle ilişkide olup biten şeyler hakkında açık ve net olmak ve bir Terazi ile eşit olarak konuşmak en iyisidir.

# 3: Terazilerin liderlik rollerini almasına izin verin. Bunda çok iyiler ve grup projeleri veya aktiviteleri için bin farklı fikir üreten bir Terazi tarafından ertelenmeyin. Birini seçmelerine ve topraklarını korumalarına yardım edin .

# 4: Denge hakkında da her şeyi bildiğinizi gösterin. Teraziler her şeyde teraziyi dengelemeye ihtiyaç duyar ve onlara eşitmiş gibi davranan ve hayatlarının her alanında nasıl dengeli ve istikrarlı olacaklarını bilen arkadaşlara ve ortaklara ihtiyaçları vardır.

# 5: Sanatı ve diğer güzel şeyleri seviyorsanız, Terazi burcuyla ilgili sorun yaşamazsınız. Yeni şeyler birlikte denemek , özellikle doğayı keşfetmek, sanat galerilerini görmek veya birlikte yaratıcı bir şeyler yapmak gibi şeyler ise, Terazilerle bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

Özet: Terazi Özellikleri

Terazi burcuysanız, iyi bir şirketsiniz. Örneğin Serena Williams ve Will Smith, iş ahlakı, eğlence ve yaratıcılığı dengelemenin klasik Terazi örnekleridir. Teraziler kendilerini tanıdıklarında ve kim oldukları ve neye ihtiyaç duydukları konusunda dürüst olduklarında daha da gelişebilirler. Umarım Terazi olmanın ne anlama geldiğine dair daha iyi bir fikriniz olur ve kim olduğunuzun en iyi versiyonu nasıl olunacağını öğrenirsiniz.