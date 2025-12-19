Haberler

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor
Güncelleme:
TİGAD öncülüğünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kulis TV desteğiyle 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da dijital medya çalıştayı ve kültür gezisi düzenleniyor. Program, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteciyi bir araya getirdi. Program kapsamında 19 Aralık Cuma günü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi Salonunda "Dijital Habercilik ve Medya" konulu çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı, Eğitim Fakültesi bünyesindeki Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu tarafından seslendirildi. Koro, daha sonra klasik çok sesli koro eserlerinin yanı sıra yerli ve yabancı bestecilere ait özenle seçilmiş eserleri de seslendirdi. Ayrıca, koronun repertuvarındaki yeni bir eser de çalıştayda ilk sunuldu. Genç yeteneklerin katkısıyla sahnelenen eserler katılımcılardan tam not aldı.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPMAKTAN ONUR VE GURUR DUYUYORUZ"

Programın organizatörü ve ev sahibi TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yetim, TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi olarak böyle bir çalışma yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Sayın Belediye Başkan Vekilim ve aynı zamanda Türkiye'nin çeşitlilerinden gelen birbirinden kıymetli gazeteci arkadaşlarımız ve aynı zamanda burada bugün bizleri yalnız bırakmayan gönül dostlarına ve öğrencilerine herkes seven canlı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin çeşitlilerinde temsilcisi bulunan Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Şanlıurfa Şubesi olarak, Şanlıurfa İl Temsilcisi olarak böyle bir çalışma yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

"ŞANLIURFA'NIN KADİM GEÇMİŞİ YEREL VE ULUSAL BASINA NAKŞEDİLECEK"

Şanlıurfa'nın tarihinden bahseden Yetim, "Türkiye'nin 70 yılından bu yana bugün Şanlıurfa'mıza gelen Şanlıurfa'nın güzelliklerini, Şanlıurfa'nın tarihini, köklü geçmişini, kadim geçmişini burada özellikle yerel ve ulusal basında kadimlerine nakşettirecektir. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği olarak bu organizasyona ev sahibinden dolayı bugün Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu hocamıza ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalıştayımızın başta Şanlıurfa'mız olmak üzere tüm gazeteci meslektaşlarımıza, tüm öğrencilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ÇALIŞTAYIN BU DENLİ KATILIMI YÜKSEK VE KALİTELİ OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Kulis TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ağ, "Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Rektörüm, İletişim Başkanlığı Şanlıurfa İl Başkanımız, TİGAD Genel Başkanı ve protokolün çok kıymetli üyeleri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Özellikle sürekli ulusal basında gördüğümüz çok kıymetli meslek büyüklerimiz aramızda, kırmadılar davetlerimizi. Birazdan onların bilgisine ispat edeceğiz. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor

"SAYIN VALİMİZİN DESTEĞİYLE BİZ BU KADAR GÜÇLÜ DURABİLİYORUZ"

Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak'ın desteklerinden bahseden Ağ, "Kıymetli misafirlerimiz dün şehire giriş yaptılar. Geldikten sonra Sayın Valimiz bizleri kabul ettiler. Sayın Valimizin desteği yadsınamaz. Onun desteğiyle biz bu kadar güçlü durabiliyoruz. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ardından Büyükşehir Belediyemize ziyarette bulunduk. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Başkan Vekilimizin çok ciddi emekleri oldu. Ankara'da olmasına rağmen 'Mutlaka geleceğim' dedi. Sırf bizlerle bir arada olmak için bugün geleceğini söyledi. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL MEDYANIN YILLARCA YASALARDA TANIMI YOKTU"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, dijital medyanın gelişimine vurgu yaparak, "Ülkemizde yıllarca dijital medyanın yasalarda herhangi bir tanımı yoktu. Yıllarca dijital medya yasalarda tanımı olmadan yayın hayatını sürdürdü. İşte TİGAD o zaman devreye girdi. Yasalarda tanımı olmayan dijital medyanın yasalarca tanınması için mücadele edeceğiz dedik ve beş yıl bunun mücadelesini verdik. Günler süren çalışmalar sonucu dijital medya yasalarca tanındı ve bugün dijital medyanın yasalarda artık bir tanımı var." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor

"BİR HABER MİLYONLARA ULAŞIYORDU AMA GAZETECİ SAYILMIYORDU"

"Dijital medya tanınmadan önce bu mecralarda görev alan gazeteci arkadaşlarımızın hiçbiri gazeteci olarak tanımlanmıyordu. Basın kartı hakkından dahi yararlanamıyorlardı, haber portalları resmi ilan alamıyordu. Bir haberiniz milyonlarca insana ulaşıyor ama gazeteci olarak tanımlanmıyordunuz. İşte TİGAD bunu başardı. Bugün Şanlıurfa'da, peygamberler şehri medeniyetin beşiği Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Sayın Numan Günay ise düzenlenen çalıştayda internet gazeteciliğinin geçirdiği dönüşüm, avantajları ve karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İNTERNET GAZETECİLİĞİ GELENEKSEL BASINDAN DİJİTALE EVRİLDİ"

"Geleneksel basın 1800'lü yıllardan itibaren yazılı basın olarak devam etmiştir ancak 1990'lı yıllarla birlikte internetin hayatımıza girmesiyle geleneksel basın kuruluşları internet alanına da geçiş yapmıştır. İlk dönemlerde dijital arşivleme şeklinde kullanılan internet, 2000'li yıllarla birlikte hız kazanmış, yaygınlaşmış ve artık internet medyasında da habercilik yapılmaya başlanmıştır. İnternetin hızlı etkileşim sağlaması ve haberleri sınırları aşan şekilde yayması hem avantajlar hem de dezavantajlar ortaya çıkarmıştır."

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor

"SOSYAL MEDYA İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Sosyal medyanın internet gazeteciliğine olan etkisine değinen Numan Günay, "Özellikle 2010 yılı sonrası sosyal medya platformları internet gazeteciliğinde çok önemli bir eşik olarak kabul edilmektedir. Artık haberler sadece internet sitelerinde değil sosyal medya platformlarında da üretilip paylaşılmaya başlanmıştır. Hızlı üretim, geniş erişim alanı, güncellenebilirlik, etkileşim imkânı, video ve grafik gibi çoklu ortam kullanımı internet gazeteciliğine önemli avantajlar sağlamıştır. Ancak bu gelişmelerle birlikte bilgi kirliliği, tık odaklı yayıncılık, gazetecilik etiğinin zayıflaması ve denetim eksikliği gibi sorunlar da ortaya çıkmıştır." dedi.

"HUKUKİ BOŞLUKLAR VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ SORUNLAR"

İnternet gazeteciliğinin en önemli sorunlarını dile getiren Günay, "İnternet gazeteciliğinin karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri hukuki boşluklardır. Bunun yanında etik sorunlar, ekonomik sürdürülebilirlik, sansür ve erişim engelleri ile yapay zekâ ve algoritma baskısı da ciddi problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalıştayda internet gazeteciliğinin olumlu yönlerinin nasıl geliştirileceği ve mevcut sorunların nasıl aşılabileceği ele alınacaktır. Bu organizasyonu düzenleyen TİGAT Genel Başkanımıza, İl Temsilcimize, Harran Üniversitesi'ne ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten Harran Üniversitesi olarak burada bugün sizleri ağırlamaktan, sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Belki ben gözüküyor olabilirim ama bu kadar mikrofonu görünce ben de heyecanlanıyorum. Yapacak bir şey yok, ben de bu kadar mikrofona alışkın değilim" ifadelerini kullandı.

"HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN EN ESKİ ÜNİVERSİTESİDİR"

Şanlıurfa'nın kadim geçmişine de dikkat çeken Güllüoğlu, Harran Üniversitesi'nin tarihsel önemini vurgulayarak, "Şanlıurfa benden önceki konuşmacıların söylediği gibi kadim bir şehir. Ben de oradan devam edeyim. Eksikler kısmında Harran Üniversitesi de dünyanın en eski üniversitesi. Yani tarihimizi zaten 744 yaptık. O yüzden de üniversitemiz şu anda dünyanın en eski üniversitesi olarak tescil edilmiş ve bilimsel kanıtlarla da ispatlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor

"GAZETECİLİK TEKNİK BİR BECERİDEN ÇOK AHLAKİ BİR SORUMLULUKTUR"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, dijital haberciliğin toplumsal sorumluluk boyutuna dikkat çekerek, "Bugün burada hakikatin, bilginin, sorumluluğun kesiştiği çok önemli bir başlıkla bir aradayız. Dijital habercilik ve medya. Son zamanlarda gerçekten sadece bir meslek alanı değil, toplumun doğru bilgiye erişimini, demokrasinin sağlıklı işlemesini, kamu vicdanını doğrudan etkileyen bir alanı konuşuyoruz. Artık haber sadece hızlı olmakla değil, doğru, güvenilir ve etik olmakla değer kazanıyor. Haber tıklamak için değil, toplumu doğru bilgilendirmek için yapılır. Bugün bir haberin yayılma hızı doğruluğunun önüne geçebiliyor maalesef. İşte tam bu noktada gazetecilik teknik bir beceriden çok ahlaki bir sorumluluk haline gelmiştir. Dijital medya alanında çalışan herkes şunu bilmelidir. Algı oluşturmakla değil, kamuoyunu bilgilendirmek arasındaki çizgi etik ve ilkeler korunduğunda ancak bir haber vasfını taşır. Bu nedenle dijital habercilikte kaynak doğrulama, haber dili, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği asla göz ardı edilmemelidir." dedi.

Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Düzenleniyor

title