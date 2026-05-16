Haberler

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşinin "fakirlik belgesi" alması büyük tepki çekti. Tartışmaların ardından açıklama yapan Altınsoy, eşinin miras davasında harç muafiyeti ödememek için belgeyi aldığını belirterek kamuoyundan özür diledi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin mahkeme harcı ödememek amacıyla muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığını açıkladı. Akdoğan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hem belgeyi düzenleyen kişi hem de belgeyi alan milletvekilinin eşi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Kamuoyunda tepki çeken iddiaların ardından gözler Hüseyin Altınsoy'a çevrildi.

ALTINSOY: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Altınsoy, söz konusu davanın eşi ve kız kardeşleri arasında açılan bir miras davası olduğunu belirtti. Altınsoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır. Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır.

Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026.9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

Siyasi sebeple olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

MAHKEME HARCI TAMAMLANACAK

Altınsoy açıklamasında, yargı sürecinin devam ettiğini ve mahkeme ara kararı doğrultusunda harcın belirtilen süre içerisinde yatırılacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, yaşanan tartışmanın siyasi gerekçelerle büyütüldüğü savunuldu.

Kaynak: Haberler.com
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBattal Çetinkaya:

Cahil olsan anlaşılabilir bir derece ama et hatayı bile bile sonra duyulunca özür dile ne kadar doğru bilmem ama en doğrusunu Allah bilir artık oda ahirette

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhvmtxjj7wv:

haberim yok demesi inandırıcı mıdır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Aston Villa Liverpool'u paramparça etti

Liverpool'u paramparça ettiler!
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek

Gerçeği 31 yıl sonra öğrenen ünlü iş insanının dünyası başına yıkıldı