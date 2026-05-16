Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak dev final öncesi PSG kalecisi Matvey Safonov hakkında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

MARY ROCK’TAN SAFONOV’A AÇIK TEKLİF

Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, PSG’nin kalecisi Matvey Safonov’a yaptığı paylaşımla gündem oldu. Mary Rock, "Finalde kaç top çıkarırsan, benimle o kadar gece geçirirsin" ifadelerini kullandı. Fenomen isim paylaşımında, "Kaleni gole kapatırsan sabah kahvaltın da benden" sözlerine de yer verdi.