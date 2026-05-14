Türkiye'nin mavi yemiş üretimi ve ihracatı artıyor

SERVET TÜMER - Türkiye genelinde geçen yıl 6 bin 150 ton üretimi ve 4 milyon 188 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirilen mavi yemişten (blueberry) bu yıl da yüksek gelir bekleniyor.

Saksılarda topraksız tarım yöntemiyle üretilen mavi yemişin popülerliği her geçen gün artıyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyve, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor. Meyveye olan talebin artması, üretim alanlarının da gelişmesini sağlıyor.

Geçen yıl Türkiye genelinde 11 bin 414 dekar alanda yetiştirilen 6 bin 150 ton mavi yemişin 3 bin 162 tonu Antalya'da üretildi.

Kentte bu yıl da mavi yemiş alanlarında hasat süreci başladı. Özenle toplanan meyveler, boyutlarına göre paketlenip yurt içine ve dışına gönderiliyor. Her geçen yıl üretim alanlarının genişlemesi ve üretimin artması, ihracata da olumlu yönde yansıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'den 2024'te yapılan 3 milyon 643 bin dolarlık ihracat, geçen yıl yaklaşık yüzde 15 artarak 4 milyon 188 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin mavi yemiş ihracatının yüzde 80'i Batı Akdeniz'den

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, mavi yemişin dünyada trend olan bir meyve haline geldiğini ve Türkiye'de de tüketiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Talebe bağlı olarak üretimin arttığını dile getiren Can, şunları söyledi:

"Bölge olarak 2024'te 244 bin kilogram ürünle yaklaşık 1 milyon 800 bin dolar civarında bir ihracat yapmışız, 2025'te ise yüzde 79'luk artışla yaklaşık 437 bin kilogram ve yüzde 87 tutar artışıyla 3 milyon 378 bin dolar rakamını yakalamışız. Bu bizler için çok sevindirici."

Can, geçen yıl Türkiye genelinden yapılan 4 milyon 188 bin dolarlık mavi yemiş ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin bölgelerinde firmalarca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu yıl ise hasat döneminin yeni başladığını belirten Can, 11 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinden 250 bin dolarlık, BAİB'den ise 172 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Bölgede mavi yemişte 7 firmanın 14 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Can, ilk sırada İngiltere'nin, ikinci sırada Suudi Arabistan'ın ve üçüncü sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini belirtti. 2024'te Suudi Arabistan'a mavi yemişte hiç ihracat yapılmazken 2025'te 500 bin dolarlık bir satışın gerçekleşmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Can, bu durumun pazar çeşitliliğinin arttığını gösterdiğini ifade etti.

Başkan Can, bu yılki ihracat rakamının geçen yıla göre daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

"Meyve yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor"

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 yıl önce mavi yemiş üretimine başlayan Gülay Demirci, 40 dönümlük bir alanda çalıştıklarını söyledi.

Meyvenin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü dile getiren Demirci, yetiştirdikleri ürünleri hem iç piyasada hem de yurt dışında değerlendirdiklerini belirtti.

Bahçede şu anda hummalı bir hasat süreci yaşadıklarını anlatan Demirci, "Ülkemiz yeni tarımsal ürünlere açık, bu anlamda şanslıyız. Yenilikleri seviyoruz. Tat olarak da damak tadımıza uyan bir meyve. Antioksidan olarak da süper bir meyve. Yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor. Ürünleri özenle topluyoruz, paketliyoruz satışa sunuyoruz. Şu anda sezon yeni başladı. Geçen yıl Hollanda, Almanya ve Rusya'ya ihracatımız oldu. Üretimi oldukça meşakkatli." diye konuştu.